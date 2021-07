Un vecino de Meis, de unos 80 años de edad, sufrió ayer un accidente de circulación con una pequeña segadora, y pasó dos horas atrapado bajo el vehículo agrícola. Ocurrió en una pista poco concurrida de la concentración parcelaria de Paradela, en Meis, en torno a las tres de la tarde.

Fuentes consultadas indican que el hombre acostumbraba a desplazarse en la segadora. Ayer mismo iba sobre ella cuando por motivos que no han trascendido, perdió el control del vehículo y sufrió un vuelco. Fue entonces cuando quedó atrapado, pues uno de los manillares le cayó sobre una rodilla. El hombre pidió ayuda, pero a esa hora de la tarde no pasaba nadie por la zona, por lo que no pudo ser atendido de inmediato.

Pasadas las 17.30 horas

Finalmente, poco después de las cinco y media de la tarde unos vecinos escucharon las llamadas de auxilio del hombre, y fue entonces cuando dieron aviso a la central de emergencias del 112 Galicia, que movilizó a los Bomberos do Salnés y una ambulancia del 061.

El personal de emergencias indica que el hombre estaba consciente, y que se quejaba de dolor en la rodilla que había tenido aprisionada. Sus heridas no parecían revestir gravedad, pero de todos modos fue trasladado a un hospital de Pontevedra por precaución.

El empleo de los vehículos agrícolas puede revestir cierto riesgo, puesto que la mayoría no están preparados para circular por las vías públicas, sobre todo en el caso de los de mayor antigüedad.