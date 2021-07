Durán recupera el plan de tráfico para evitar los atascos de las playas

Ese plan no es algo nuevo, ya que se puso en marcha hace dos años con un éxito escaso pero “es la única alternativa que tenemos, la de señalizar desvíos que aligeren el tráfico por zonas como O Terrón, para salir por puntos como A Molinera o As Sinas, o por San Miguel de Deiro; son las alternativas que ya planteamos en su momento, pero desconocemos los motivos por los que no llegaron a funcionar, algo que esperamos que cambie”.

Ha solicitado a Infraestruturas que se regule mejor el semáforo de A Pantrigueira, responsable de parte del problema circulatorio

Además de instalar las señales indicativas, Durán se ha puesto en contacto con el departamento de Estradas de la Consellería de Infraestrututras para que regulen mejor los semáforos de A Pantrigueira. Desde que se finalizaron las obras de la senda peatonal, los semáforos se habían regulado para cambiar cada tres minutos, un tiempo que, lo único que provoca, es un colapso prácticamente continuo en la PO-307, sobre todo a la hora de entrada y salida de las playas. Esos colapsos ya han sido causa de más de un accidente por alcance. “Le hemos trasladado a Estradas la necesidad de que se amplíe el tiempo en el que los semáforos permanecen abiertos en la carretera principal para reducir las posibilidades de que se cree una importante cola y evitar así que se conviertan en parte del problema”.

El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, agradecía ayer a su homólogo de Vilanova su implicación en solventar una situación que “a nosotros nos es imposible, ya que para acceder o para salir de nuestro municipio tan solo disponemos de un único punto y no tenemos una solución práctica para evitar el colapso de nuestras carreteras”.