Esperta Vilaxoán “asume” la limpieza del lavadero a modo de protesta

La plataforma Esperta Vilaxoán organizó ayer una protesta cargada de originalidad para denunciar el mal estado del lavadero de la localidad. El colectivo vecinal, que denuncia dejadez por parte del Concello en su mantenimiento, convocó a los vecinos para realizar una limpieza reivindicativa del lugar. Aplicando la retranca y el sentido del humor, el cartel elaborado para llamar la atención de los vilaxoaneses destacaba la I Festa do Río. Hasta el lugar se desplazaron en la tarde noche de ayer un buen número de vecinos para leer un manifiesto y proceder al adecentamiento del lavadero utilizando diversos útiles de limpieza. La plataforma Esperta Vilaxoán no descarta realizar más actos de protesta en la misma línea si no logra reclamar la atención del Concello de Vilagarcía en lo que se refiere a lo que entienden como una dejadez de sus funciones.