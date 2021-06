Novedades Carminha, uno de los principales reclamos de la Festa do Albariño en Fefiñáns

En el que será un año de transición entre 2020, que fue el de la obligada suspensión por la pandemia, y 2022 que será el año del 70º aniversario del evento, la Festa do Albariño vuelve a acaparar la atención de los cambadeses con la Praza de Fefiñáns como epicentro de toda la actividad musical.

El concejal Constantino Cordal fue el encargado de dar a conocer una programación que estará marcada por las restricciones COVID. Por ello serán cerca de mil personas las que puedan sentarse en el monumental recinto para poder seguir las actuaciones, todas ellas con el obligado uso de la mascarilla.

“Este año nos tenemos que acoger un modelo de fiesta que no es completamente normal, pero que celebraremos como bien se merece ampliando días y programación”. Añadió Cordal que “se recogerán físicamente las entradas en el Pazo Torrado a partir del 7 de julio, o bien, a través del formulario que va a estar colgado en la propia web del Concello. Los conciertos serán a última hora de la tarde para favorecer a la hostelería local. No queremos restar la afluencia de la clientela y por eso adelantamos los horarios de los conciertos”.

La presencia de “Novedades Carminha”, el sábado 31 de julio, significará el concierto estrella del cartel. “Reconocidos el año pasado como mejor banda de música independiente de España y como mejor directo y como mejor álbum. Un prestigio indiscutible y con el que mantenemos el compromiso que teníamos con ellos del año pasado”, subrayó el concejal de Cultura.

Sin casetas ni pregón a la espera de 2022 Este año de transición, como fue catalogado por Cordal, no comprenderá la instalación de las tradicionales casetas en el Paseo de A Calzada. Tampoco habrá comida de confraternidad ni siquiera atracciones ni pregón oficial. A la espera de la presentación oficial de los eventos, lo que sí se mantendrá es el concurso de catas y el Túnel do Viño, por lo que habrá vino vencedor de este año. Sí habrá verbena a cargo de la orquesta La Oca el sábado 7 de agosto.

También del año pasado viene gestionada la presencia el día 28 de julio, de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre. “Concierto de música tradicional popular gallega y que acude gracias al programa Musigal de la Diputación”, apuntó Cordal. Al día siguiente el turno en Fefiñáns será para Ángel Estanich, conocido como el ermitaño del pop, y que presentará su disco “Vinilo 10”. “Una de las bandas más relevantes del pop-rock estatal”, reveló el concejal.

El día 30 actuará Ptazeta, cantante canaria de música urbana y a la que avalan sus más de 20 millones de visualizaciones en redes sociales. “Tratamos de hacerle un guiño a la juventud de Cambados que llevan más de un año y medio sin poder gozar de la música en directo”, apuntó.

A mayores de los cinco días propios de conciertos de la Festa do Albariño, “este año podemos hablar de once días de conciertos. El 23, 24 y 25 de julio habrá un festival “Albariño no Camiño” aún por desvelar”, concluyó Cordal.