La vilagarciana con la mejor nota de Selectividad de Galicia: “Lo pasé fatal, me pongo nerviosa y tengo inseguridades”

– Enhorabuena. ¿Esperabas una calificación tan elevada?

– Para nada. De hecho pensé que iba a suspender el examen de Castellano porque era muy largo y no me dio tiempo a repasar.

– Con esta calificación puedes estudiar lo que quieras. ¿Lo tienes claro?

– Sí, Periodismo. Todo el mundo me dice que no, pero desde pequeña fue lo que siempre me gustó. Hace un par de años publiqué dos artículos en FARO; uno sobre el Celta, del que soy aficionada, y otro sobre política. Me encantaría trabajar en el departamento de comunicación del Celta pero también me interesa la política.

– No es habitual encontrar a jóvenes que les guste la política.

– A todo el mundo le llama la atención que me guste, pero me atrae mucho, sobre todo la nacional y europea. Soy de izquierdas.

– ¿Cuál es el secreto de este resultado tan brillante en la ABAU?

– Siempre fui de sacar muy buenas notas porque me presiono mucho a mí misma.

– Eres autoexigente.

– Sí, mucho. Nadie me exige nada, soy yo misma.

– Imagino que le dedicas mucho tiempo al estudio.

– Sí, mucho.

– ¿Fue más difícil estudiar por el COVID?

– Tuvimos mucha suerte porque no dejamos de ir a clase en ningún momento y en nuestro instituto tenemos todos horario de mañana. El cierre perimetral y el toque de queda me vinieron muy bien de excusa para quedarme en casa a estudiar. Mis padres suelen animarme a salir más para que no me frustre tanto.

– Y a nivel personal, ¿cómo te influyó la pandemia?

– Era más difícil quedar con amigos para airearme cuando estaba estresada, estar separados con mascarilla, ... En cuanto a mi familia, la mayor parte vive en Vilagarcía. Solo mis abuelos residen en Vilanova y estuve un tiempo sin verlos.

– ¿Qué opinas sobre el grado de cumplimiento de las restricciones sanitarias por parte de algunos jóvenes? Botellones, ...

– Yo no participo en nada de eso ni conozco a nadie que lo haya hecho. Esa es mi experiencia.

– ¿El aislamiento social os ha afectado?

– Sí, no tanto a los que somos mayores pero para los niños pequeños tiene que ser muy complicado.

– ¿Cómo fue la experiencia de la ABAU?

– Tuve los exámenes en la Facultad de Biología de Santiago. Iba y venía a diario desde Vilagarcía. Sinceramente, lo pasé fatal, sobre todo antes del primer día porque me pongo muy nerviosa y tengo inseguridades.

– Pero unos exámenes bien preparados tienen su recompensa.

– La mayoría no lo llevaba bien preparado. Probablemente sí pero me daba la sensación de que podía llevarlo mejor. Me lleva pasando toda la vida.

– Tiene que ser duro exigirse tanto a una misma.

– Bastante.

– Te consideras una persona casera. ¿Cuáles son tus aficiones?

– Me encanta leer, viajar, escribir y el fútbol. Soy aficionada del Celta. También del Arosa, que está jugando la promoción de ascenso y estamos más atentas porque además el estadio está al lado de casa.

– ¿Qué escribes?

– Sobre todo relatos cortos. Si hay alguna polémica o tema social que me interese especialmente, pues también.

– ¿Te quedarás a trabajar en Galicia?

– Yo soy un poco dramática y pesimista y la gente me dice que la situación está mal, pero espero poder quedarme aquí. Si no me queda otra tendré que irme, pero mi objetivo es quedarme.

– ¿Cómo ves el futuro de tu generación?

– Al contrario de lo que se suele decir, somos una generación muy preparada. A los jóvenes se nos mira un poco por encima del hombro y lo vamos a tener muy difícil por la crisis del coronavirus.