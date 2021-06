No es la primera vez en la que el 112 no comunica a la Policía Local de A Illa que se registra un incidente en su zona operativa por eso lo ocurrido el pasado jueves, cuando una mujer se fracturó el tobillo en Carreirón ha colmado la paciencia del Concello. Luis Arosa, responsable de Seguridade Cidadá de A Illa, apuntaba ayer que “Emergencias solo recurre a nosotros cuando hay un perro extraviado en el camino de madrugada, pero no cuando ocurren estos incidentes, lo que provoca que nuestros agentes se enteren de lo que ocurre por terceras personas”. Recuerda Arosa que ignorar a la Policía Local en este tipo de situaciones es “dejar a un lado a la entidad con capacidad para coordinar todos los medios que pueden actuar en un siniestro, desde los que acudan desde el exterior a los que existen en el municipio”.

En el caso de la herida en la playa de A Lontreira, Arosa insiste en que “se habría movilizado un tractor del Concello que puede circular por ese tipo de pistas, como las que existen en Carreirón, para acercar a la mujer hasta la entrada del parque, pero no entendemos como se puede avisar antes a los vigilantes de la Cofradía, a los que agradecemos su implicación, que a la Policía Local, eso no es de recibo”. La queja se trasladará a la Xunta, a la que se le pedirán explicaciones sobre este trato.

El edil también quiso dejar claro que Carreirón “es un parque natural que se debe preservar, por eso en nuestros objetivos inmediatos no está mejorar ningún camino, ya se ha actuado sobre ellos y la intención es tratar de recuperar este espacio y evitar su degradación; en Ons o en Cíes no se abren caminos y cuando hay una urgencia existen métodos para solucionar la situación”, explica.