Buscan a los autores de la quema de 23 contenedores en varios puntos de Vilanova

Policía Local de Vilanova y Guardia Civil han abierto una investigación para tratar de identificar al responsable o responsables de la quema de 23 contenedores de basura que se registró en la madrugada de ayer en varios puntos del municipio. El aquelarre incendiario comenzó sobre la 1.30 horas, cuando un particular alertó al 112 de un contenedor ardiendo en la zona de A Prixela. Para su extinción se movilizó a los efectivos de Protección Civil que, todavía no habían llegado, cuando saltó la alerta en el lugar de San Roque do Monte.

Tanto Protección Civil como Bombeiros fueron recorriendo el camino seguido por los incendiarios hasta las 4.00 horas, un camino que les llevó por gran parte de la parroquia de San Miguel de Deiro y de Caleiro. Algunos de los incendios fueron extinguidos por los propios vecinos, a los que no les quedó más remedio que armarse con mangueras ante la proximidad del fuego a sus viviendas. Los contenedores quemados se encontraban en un radio de unos cuatro o cinco kilómetros de distancia y próximos a la carretera.

A pesar de que la extinción de alguno de los fuegos no resultó sencilla, la quema de los contenedores no llegó a afectar a otras propiedades gracias a los servicios de emergencias y a la intervención de los propios vecinos. Las llamas finalizaron cuando en la zona se presentaron dos patrullas de la Guardia Civil, lo que obligó a los causantes del estropicio a desaparecer.

El primero de los incendios se detectó sobre la 1.30 de la madrugada y obligó a los servicios de emergencias a la extinción rápida de los mismos para evitar su propagación

El Concello de Vilanova retiró ayer todos los contenedores afectados, que han sido sustituidos por unos nuevos, y se encuentra realizando la valoración económica de lo sucedido.

Además, desde la administración municipal se solicita a los vecinos que colaboren para tratar de identificar a los energúmenos que han provocado los incendios, aportando incluso vídeos de alguna cámara de seguridad o material gráfico que pueda dar pistas sobre lo ocurrido. En el propio Concello reconocen estar sorprendidos por una situación como la ocurrida en la madrugada de ayer, con una virulencia que no se recuerda en Vilanova.

En la investigación no se descarta ninguna hipótesis, desde un acto vandálico hasta algún tipo de reclamación laboral. Sea cual sea el motivo, desde el Concello se reconocía ayer que pudo ser muy grave, ya que se vivieron momentos de gran tensión, sobre todo en aquellos contenedores que se encontraban próximos a viviendas.