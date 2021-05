Una mujer de Catoira promueve que desahucien a su propia hermana y a su hijo de tres años

La familia de una mujer de Catoira teme quedarse sin vivienda si prospera la acción de su hermana que instó el desahucio de la casa, cuya herencia comparten.

La plataforma “Stop Desahucios” ha dado a conocer este dramático aviso pues la mujer con su hijo y otros miembros de la familia tendrán que abandonar la casa en el plazo máximo de un mes si nadie lo impide pues solo queda por activar la orden de lanzamiento.

Explican en este colectivo que la vivienda que se pretende desahuciar forma parte del conjunto del patrimonio hereditario “que se está dividiendo judicialmente”, con el retraso habitual en este tipo de asuntos, sobre todo desde que estalló la pandemia o crisis del coronavirus. “Los tiempos judiciales de dicha partición son los que llevan a que la vivienda no haya podido adjudicarse en herencia todavía, lo que ha provocado la presente situación, manifiestamente injusta”, exponen.

Argumentan que es la hermana que no vive en Catoira “la que presenta la demanda contra la que utiliza la vivienda” e indican que en la misma residen “una madre separada, una hija que a su vez es madre soltera con un niño de tres años, y, otro hijo que acaba de alcanzar la mayoría de edad, por lo que se encuentran en una evidente situación de vulnerabilidad”.

Ponen asimismo énfasis en que la víctima había obtenido sentencia favorable en el Juzgado de Vilagarcía en diciembre de 2019 pero dos años más tarde “dicha resolución fue revocada por la Audiencia Provincial” y en la actualidad están a la espera del recurso de casación.

Con la sentencia de la Audiencia, la hermana presentó demanda de ejecución provisional del fallo judicial, con fecha 25-05-2021 ante el Juzgado número 1 de Vilagarcía que ya emitió un Decreto para “requerir a la ejecutada para que proceda al desalojo de la vivienda..., en el plazo de un mes, con el apercibimiento que de no verificarlo se procederá a su lanzamiento”.

La Plataforma anuncia que formulará recurso de revisión contra el decreto de desahucio y la suspensión del lanzamiento “sobre vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables”.

Asimismo indican que cuentan con el respaldo del alcalde de Catoira Alberto García y del concejal socialista Francisco César Costoya, “quienes mostraron su total apoyo a la familia a la que se pretende desahuciar pues ofrecieron la colaboración de los servicios sociales municipales para resolver este asunto” de una forma digna.