Entre las 6.00 y las 8.00 de mañana sábado no habrá suministro eléctrico en el término municipal de Meis. Así lo anunciaron desde el propio Concello tras recibir notificación de la delegación de Pontevedra de la Distribuidora Eléctrica. El motivo no es otro que la necesidad de cortar el suministro para poder efectuar los trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red. Las zonas afectadas son las de A Goulla, As Portelas, Mouxán, Pompeán y Vilanoviña.