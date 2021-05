Primera jornada de negociación en la huelga de DS Smith: sin acuerdo

La primera desde que la fábrica de O Pousadoiro pasó a manos de DS Smith se desarrolló durante dos días (este martes y miércoles). Durante sendas jornadas la actividad en la cartonera estuvo completamente paralizada debido al seguimiento masivo del paro laboral por parte de los trabajadores.

Una parte de los empleados acudió ayer por la mañana a las inmediaciones de la factoría vilagarciana a modo de piquete informativo, igual que el día anterior. López asegura que no se registraron incidencias.

“Malentendido” con la policía

La única anécdota de la jornada fue lo que el presidente del comité califica de “pequeño malentendido con la policía”. Ocurrió el martes, cuando una patrulla se desplazó al exterior de la planta de DS Smith y le preguntó a los huelguistas si disponían de permiso de manifestación. “Le dijimos que no, que no lo necesitamos porque esto no es una manifestación. Se trata de una huelga legalmente convocada. Las personas que estábamos frente a la fábrica éramos un piquete informativo”, explica el presidente del comité.

Efectivos de la UPR de Vigo ante la falta de agentes en Vilagarcía

No hubo ningún tipo de problema y los agentes abandonaron el lugar. Ayer regresaron, pero no de la comisaría de Vilagarcía, sino efectivos de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de Vigo. “Lo atribuimos a un problema de saturación en Vilagarcía”, apunta López.

Y es que dos patrullas de la Policía Nacional con sede en O Cavadelo se encontraban realizando una visita didáctica al Colegio Filipense y otras tantas estaban ocupadas custodiando y trasladando a detenidos, ya que en una misma jornada se llegaron a juntar cuatro personas arrestadas en los calabozos de la Policía Nacional.

Una importante brecha salarial entre trabajadores de la misma categoría es el principal motivo que hay detrás de esta huelga en DS Smith. Los empleados contratados en los últimos años no se están beneficiando de las mejoras salariales aplicadas al resto de la plantilla, por lo que el comité exige a la empresa que respete los acuerdos alcanzados en su día. Actualmente trabajan en la fábrica más de 140 personas.