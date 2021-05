El primer día de huelga paraliza la actividad en DS Smith, antigua Lantero

Primer día de huelga en DS Smith, la cartonera situada en O Pousadoiro (Vilagarcía) con un cuadro de personal formado por 147 personas, más que en el histórico paro laboral de 118 días que vivió la antigua Lantero.

Relacionadas Los trabajadores de Lantero desconvocan la huelga tras 118 días

El presidente del comité de empresa, Jesús Rodríguez, asegura que el seguimiento de la huelga fue masivo al ser secundada por todos los empleados a excepción de los de oficina, como ya ocurriera en 2014. “La fábrica está totalmente parada. Entró el director, el responsable de Recursos Humanos, un encargado y poco más. La producción está parada”, recalca López.

A primera hora de la mañana los trabajadores acudieron a las inmediaciones de la factoría. Se formó un piquete informativo que paraba a los vehículos para exponer los motivos de la huelga. “No hubo ningún tipo de enfrentamiento”, garantizan desde el comité.

Después los huelguistas se trasladaron a la explanada del polígono que las autoescuelas utilizan para prácticas de sus alumnos para disponer de un espacio más amplio en el que celebrar la asamblea y no entorpecer el acceso a la fábrica.

Brecha salarial

En la reunión, Jesús López informó a los trabajadores de los últimos movimientos por parte de la empresa, que causaron un profundo malestar entre la plantilla. “Estuvimos hasta última hora intentando llegar a un acuerdo para evitar la huelga pero no ha sido posible. La dirección emitió unos comunicados en los que dice estar dispuesta a aplicar una pequeña mejora salarial sobre los nuevos contratos y nosotros hubiésemos aceptado, aunque no fuese toda la mejora que reclamábamos. Le dijimos que firmábamos y evitábamos la huelga pero quieren que retiremos las denuncias judiciales, cuando hay una sentencia que nos da la razón. Uno de los complementos está judicializado y no vamos a renunciar a él. La actitud por parte de la empresa ha molestado mucho a la plantilla”, relata el representante sindical.

"Le dijimos a la empresa que firmábamos y evitábamos la huelga pero quiere que retiremos las denuncias judiciales, cuando hay una sentencia que nos da la razón" Jesús Rodríguez - Presidente del comité de empresa de DS Smith

Podrían endurecer las movilizaciones

El comité ha solicitado una mediación en el Consello Galego de Relacións Laborais y en el caso de que DS Smith no acepte, los empleados sopesan convocar huelgas más duraderas, de entre tres y cinco días. La actual estaba convocada para ayer y para hoy.

En esta fábrica existe una brecha salarial muy importante entre unos trabajadores y otros por desempeñar la misma función.