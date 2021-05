Proxección da película “Lúa Vermella” co gallo das Letras Galegas

“Lúa Vermella” é un filme galego do ano 2019 que mestura o xénero fantástico co drama e que se estreou no ano 2020 no Festival Internacional de Cinema de Berlín, dentro da sección Forum. É o segundo filme de Patiño sete anos despois da estrea de Costa da Morte. A historia trasládanos a unha vila costeira na que o tempo se detivo Os habitantes están todos paralizados, mentres que a natureza e os animais continúan en movimento. Todos os habitantes están angustiados porque o mergullador, Rubio de Camelle, desapareceu. A película está protagonizada por Ana Marra, Ana González e Pilar Rodrígurz entre outros.