La normalización de la diabetes hecha cuento

Quizás existan pocas maneras tan buenas de sensibilizar a los niños como las que entran a través de los ojos. Precisamente con el ánimo de la normalización y de la tolerancia ha nacido una iniciativa puesta en marcha por la asociación Anedia, la misma que representa al colectivo de niños y jóvenes con diabetes de toda Galicia.

María Jesús Fontán, representante del colectivo, se reunió ayer con Gonzalo Durán para que el cuento de Os Bolechas que narra la historia de un niño con diabetes en la escuela ocupe las librerías de todos los colegios de Vilanova.

Un niño con diabetes hoy hace una vida muy normalizada y todavía se va a avanzar mucho más en ello Gonzalo Durán - Alcalde de Vilanova

El alcalde de Vilanova señaló que “antes había que tener mucho cuidado con la diabetes y daba más de un susto. Eso ya es pasado. Ahora con la tecnología hacen vida normal. Un niño con diabetes hoy hace una vida muy normalizada y todavía se va a avanzar mucho más en ello”.

Tenemos que normalizar el que haya personas que llevan la bomba de insulina para controlar el azúcar María Jesús Fontán - Asociación Anedia

Por su parte, María Jesús Fontán, madre de un niño de dos años con esta irregularidad del azúcar en sangre, manifestó que “tenemos que normalizar el que haya personas que llevan la bomba de insulina para controlar el azúcar. Los niños tienen que ver que tener diabetes no es una cosa que te marque para nada. Hay muchos menores en esta situación y no tienen por qué sentirse extraños ni diferentes porque no lo son”.

La historia protagonizada por Os Bolechas contará con un ejemplar en cada colegio para perseverar en un propósito con fines educacionales y de concienciación.