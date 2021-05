Operarios del Concello de A Illa comenzaron ayer con las obras de reparación de la calle de O Charco, uno de los principales accesos a la plaza de O Regueiro. El pavimento de este vial se encontraba en un estado deplorable después de muchos años sin una reparación. En principio, no se ha cerrado del todo al tráfico rodado, pero sí se ha prohibido el estacionamiento en todo el espacio que va desde la conocida como Fonte do Charco hasta el cruce de O Regueiro y Con do Moucho. La reparación se está acometiendo por zonas y, muy probablemente, se deberá cortar el vial, al menos, durante una jornada para que se pueda reparar en condiciones todo el pavimento. La calle de O Charco es una de las más usadas por el tráfico en A Illa ya que es por donde accede todo el tráfico de A Franqueira a la plaza de O Regueiro y al c entro.