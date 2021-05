El lugar donde la hostelería se hace arte

El Pazo Vista Real es desde el pasado mes de noviembre el lugar donde 16 jóvenes han encontrado una brújula profesional a sus vidas gracias al Obradoiro de Hostelería Mar de Santiago.

Una iniciativa que atraviesa por su primera edición, pero con una intención de perpetuidad amparada en una calidad formativa que redunda no solo en el profesional, sino también en el cliente y, por ende, en toda la comarca en un sector capital para la sostenibilidad económica, laboral y social.

La apuesta por este nicho de empleo de calidad es muy fuerte. El afán del Concello de Vilanova ha tenido correspondencia en la Xunta de Galicia para conseguir una financiación en la que el Fondo Social Europeo aporta el 92,5% de un presupuesto total de los 369.492,32 euros necesarios para un aprendizaje integral y remunerado durante doce meses, puesto que los alumnos reciben por su formación el salario mínimo interprofesional.

Un hecho que enfatiza la condición de privilegiados de los futuros profesionales. Las arcas municipales y las autonómicas también se hacen notar en el mantenimiento de una escuela de hostelería de primer nivel.

Previamente, también ha habido que acondicionar las instalaciones de Vista Real para convertirse en una universidad de las buenas prácticas en cocina y restauración. Para ello cuentan con dos aulas. Una de ellas es una cocina, con una zona fría y otra caliente, y una cafetería.

También con un espacio con vestuarios y un almacén. Además, por si fuera poco, disponen de un comedor exterior en el que se puede disfrutar de unas excelentes vistas de la ría.

La oportunidad es inmejorable para conseguir los certificados profesionales de cocina, de restaurante y de bar-cafetería.

Para ello, dos de los requisitos son tener menos de 30 años y tener aprobado Bachiller para poder acceder a esta escuela, además de estasr inscritos en el fichero del sistema nacional de garantía juvenil. Su directora, Beatriz Esteban, recuerda al respecto que “es una formación completa y también exigente, por lo que se necesita una base en cuanto a estudios para una mejor dinámica”.

Todo un año de aprendizaje continuo en el que se abordan temas que van más allá de la satisfacción del cliente. El alumnado recibe también formación complementaria en materias tales como prevención de riesgos laborales, alfabetización digital, inserción laboral, sensibilización ambiental, igualdad de oportunidades y manipulación de alimentos.

odo con el firme propósito de que el alumno no solo sea capaz de agradar al cliente sino también de ayudarle a descubrir lo placentero de un buen servicio.

El propósito no es otro que una preparación integral del futuro profesional con una didáctica en la que la teoría se transfiere a la práctica de manera directa.

“Al principio hay unas clases teóricas que enseguida se llevan a la práctica para perfeccionar la capacidad del alumno a la hora de desenvolverse con la presión de un buen servicio”, apunta Beatriz Esteban.

El agradecimiento de los alumnos es absoluto por la oportunidad

Los propios alumnos son los primeros en reconocer la importancia que tiene el trabajo que están desarrollando de cara a su futuro profesional.

Uno de ellos, Pablo Viñas, sostiene que está "muy contento porque aprendes muchísimas cosas que si no te las enseñan no eres capaz de verlas. Yo trabajé previamente en algunos eventos, pero la visión que adquieres aquí de como hacer las cosas es muy diferente. Hasta aprendes cuestiones de gestión que, personalmente es lo que más me cuesta, pero que son claves para la rentabilidad de un negocio”.

En la misma línea se expresa Carla Meis, quien a sus 19 años, ha encontrado una posibilidad de formación remunerada cuando no pudo acceder a una escuela de hostelería por falta de recursos.

Amante de la repostería reconoce que siempre le gustó la cocina, "pero me encantaría poder abrir un negocio de pasteles y tartas”. Así piensan algunos de los integrantes de la primera promoción del Obradoiro Mar de Santiago de la que saldrán 8 cocineros y 8 restauradores capacitados para dar el salto al mundo profesional con la garantía que les concede una formación privilegiada.