“La Cámara Agraria concienció a los agricultores sobre la necesidad de cotizar”

A sus 89 años rememora la labor en pro de los labradores, desempeñada durante casi 40 años como secretario de la Hermandad Sindical de Labradores de Meaño, y luego Cámara Agraria Local, ambos, órganos hoy desaparecidos. La Hermandad desempeñó una labor crucial durante el Régimen a la hora de concienciar a los campesinos de la importancia de empezar a cotizar a la Seguridad Social para tener reconocida en el futuro una pensión de jubilación, que hasta entonces no habían conocido.

–Durante su tiempo, muchos meañeses se referían a usted como Crisanto en detrimento de Pepe Rial ¿A qué se debía aquel cambio de nombre?

–Crisanto era el nombre de mi padre. Natural de Vimianzo, acabó afincándose en Cobas, conde ejerció como maestro de escuela toda su vida. Él fue un hombre muy implicado con la parroquia y con los labradores. Esa entrega siempre se la reconoció la parroquia, y su nombre, poco corriente, se le pegó a muchos. Quizá en recuerdo suyo, muchos me llamaban Crisanto, pero yo no lo soy. Amén de mi padre, Crisanto es también mi hermano, y un hijo mío.

–¿Cuándo y cómo llega usted a la Hermandad Sindical?

–Antes, durante el primer franquismo, existía en Meaño, como en muchos lugares, la Corresponsalía de Previsión Social, que era un órgano que se encargaba de tramitar todos los expedientes relacionados con el campo y la seguridad social. Luego le sucedió la Hermandad Sindical de Labradores, asentada en Galiñáns, justo al lado de lo que fuera antes la Corresponsalía. Yo llegué allí en los años 50 con algo más de 20 años, al superar una oposición muy sencilla, por la que accedí al cargo de secretario de la Hermandad.

–¿Cómo se organizaba aquella entidad?

–Las Hermandades Sindicales de Labradores eran órganos creados desde arriba en tiempos del Régimen. Su administración debía estar en manos de labradores del municipio. Existía un presidente local que era Marcial Iglesias Fernández, y luego, estaban los vocales de los cabildos, un representante por cada parroquia. Yo, en mi función de secretario, era el único que percibía salario, los demás no.

La Cámara Agraria, un servicio que debería permanecer





–Las Cámaras Agrarias Locales desaparecieron ¿Tendrían razón de ser hoy?

–Yo me jubilé en 1996 y las Cámaras Agrarias desaparecieron en Galicia un tiempo después. La Xunta, a través de sus Extensiones Agrarias, fueron asumiendo el personal. Los enseres y el material que había dentro de la Cámara meañesa pasó a manos de la Xunta y lo retiraron de aquel inmueble. Incluso se llevaron una caja fuerte con documentación, que era tan grande que los operarios tuvieron que sacarla por una ventana del local, porque no pasaba por la puerta. Cierto que, fuera de Galicia, las Cámaras Agrarias se mantienen en otras partes de España. Pienso que seguirían teniendo utilidad en Galicia, al igual que la tienen las Cámaras de Comercio que siguen existiendo a día de hoy. Su labor sería muy importante hoy para poner en valor el rural.

–Con esos 40 años dedicados a una labor con los labradores meañeses, y a sus 89 años: ¿Cómo le gustaría ser recordado?

La verdad es que nunca me lo pregunté… Quizás que me recuerden como la persona que fui, que pasé haciendo el bien a las personas y a los labradores, de los que yo siempre me sentí parte.