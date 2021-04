Tres de los cinco concellos gallegos con restricciones máximas, en la ría de Arousa

El subcomité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia decidió ayer elevar a Vilanova al nivel máximo de restricciones, por lo que a partir del lunes el municipio saliniense quedará cerrado perimetralmente, la hostelería cesará su actividad por completo y se prohibirán las reuniones de personas no convivientes. El Ayuntamiento de A Illa ha anunciado que realizará controles de movilidad en el puente que une ambos concellos para evitar desplazamientos irregulares.

Así las cosas, el nivel alto que entró ayer en vigor en Vilanova ha durado un suspiro. Sus bares y restaurantes acaban de limitar la atención a los clientes en el interior y en cuestión de solo dos días tendrán que hacerlo también en la terraza, puesto que deberán bajar la verja de los establecimientos.

La incidencia en el municipio en los últimos siete días se sitúa entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes. En términos absolutos, en ese periodo se detectaron según el mapa COVID del Sergas 23 nuevos positivos, una parte de ellos a través de los cribados, tanto en el poblacional (de 30 a 49 años) como en el realizado en los colegios.

En cuanto a la incidencia a catorce días, se encuentra en la franja de entre 250 y 500.

No se están cumpliendo las normas. Hay una relajación, hasta cierto modo comprensible porque estamos todos hasta las narices, pues llevamos más de un año así. Pero también digo que hay que aguantar hasta que todos estemos vacunados Gonzalo Durán - Alcalde de Vilanova

El alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, lamentó ayer tras conocer la decisión del subcomité de expertos que “no se están cumpliendo las normas”. “Siento decirlo pero es así. Hay una relajación, hasta cierto modo comprensible porque estamos todos hasta las narices, pues llevamos más de un año así. Pero también digo que hay que aguantar hasta que todos estemos vacunados”, comentó el regidor, quien advirtió a los vecinos que deben “mantener la distancia, tener cuidado con las visitas y con quitarse la mascarilla, con las fiestas...”. “Partamos con el mismo miedo que teníamos hace un año. Partamos con la idea de que todos podemos estar contagiados sin síntomas porque podemos enterrar a gente”, alertó el alcalde.

Gente joven asintomática

Apuntó que los positivos no se están detectando en ciudadanos de edades avanzadas, sino en “gente mucho más joven”. “Son personas que no tienen síntomas y no se dan cuenta, pero debemos actuar todos para frenar los contagios”, indicó Durán. “La vacunación va a buen ritmo pero de momento tenemos que comportarnos todos como si estuviésemos contagiados y cumplir las normas porque es de vital importancia”, añadió.

Temporada estival

El primer edil vilanovés se mostró preocupado por el verano. “Vamos a llegar a él sin estar confinados y podemos empezar el verano con más casos que el año pasado, con lo cual la incidencia puede ser mucho más alta y estropear la temporada”, advirtió Gonzalo Durán.

Vilanova, O Grove y A Pobra

De los cinco concellos situados en el nivel máximo de restricciones, tres están en la ría de Arousa. Son Vilanova, O Grove y A Pobra do Caramiñal. Estos dos últimos municipios ya llevan varios días cerrados y están reduciendo contagios de forma paulatina, pero todavía no lo suficiente como para que el comité los pase al nivel alto.

O Grove contabilizaba ayer 50 casos activos (ocho menos en 24 horas) y una incidencia de entre 125 y 250 a siete días y de entre 250 y 500 a catorce.

Meis sube al nivel alto

Además de elevar a Vilanova al nivel máximo, otra de las novedades para la comarca es que Meis escala al nivel alto, de forma que a partir del lunes su hostelería no podrá servir en interior. El municipio meisino se mantenía ayer con 11 positivos y una incidencia comprendida entre 125 y 250 a siete días, igual que Meaño, en el nivel alto ya desde ayer y con 12 positivos.

En Ribadumia (igualmente en el nivel alto) la incidencia es menor, de entre 75 y 125 a siete días. Ayer había 13 personas contagiadas (una más que el día anterior).

Los demás concellos de O Salnés continuarán en el nivel medio, como Vilagarcía (de 61 a 63 casos), Cambados (de 21 a 23), Sanxenxo (de 28 a 27) y A Illa (sigue en 6). Catoira lleva una semana sin nuevos contagios pero seguirá en el medio.

Cribado para 1.500 personas en Cambados y 1.800 en Meaño

El Sergas realiza este fin de semana cribados en toda Galicia en los que están citadas cerca de 11.000 personas. De ellas, 1.445 están convocadas para las pruebas PCR que se llevarán a cabo en Cambados, concretamente en el pabellón de San Tomé. Serán jóvenes de 20 a 29 años de edad.

También se efectuará otro cribado en Meaño, según anunció el Concello a través de sus redes sociales. Será durante las tardes del lunes, martes y miércoles, de 15.30 a 20.30 horas en el pabellón municipal de Coirón, en Dena. Las franjas de edad seleccionadas para las pruebas son las comprendidas entre los 30 y los 49 años (lunes y martes) y la de entre 65 y 75 años (miércoles).

En total, serán convocados 1.850 vecinos de Meaño, los cuales recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos móviles con la fecha y hora de la correspondiente cita. Se recomienda acudir de forma puntual pero no con antelación para de este modo evitar colas y aglomeraciones en el punto del cribado.