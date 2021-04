Cambados ha vuelto a mostrar su lado más solidario. El espíritu de ayuda ha encontrado nuevamente en el deporte el altavoz más potente con el que hacer llegar a las conciencias la necesidad de conocer la importancia de un simple gesto de colaboración.

En este caso tanta ola de empatía ha sido generada por una iniciativa que lleva por nombre Furgoneta Solidaria. Un movimiento que fue puesto en marcha por una enfermera lucense llamada Natalia Rodríguez Arias cuando hace una década descubrió sobre el propio terreno la obligación moral que debe tener el primer mundo con el continente africano.

A base de una ejemplar tenacidad, los kilos de colaboración en forma de todo tipo de productos fue en aumento y este año, gracias a la colaboración de un equipo de colaboradores cada vez más amplio y en el que también se encuentran ramificaciones cambadesas.

Como no podía ser menos en un asunto de colaboración con África, el nombre de Blas Charlín pronto salió a la palestra. El entrenador de fútbol, además de ejercer como profesional durante varios años en el continente más necesitado de ayuda, también cuenta con una amplia experiencia en cuestiones humanitarias. Sabedor de la importancia que allí adquiere la posibilidad de poder contar con un simple balón o con una equipación deportiva, fue el primero en articular el músculo del deporte para ayudar a la llamada de Furgoneta Solidaria, y más concretamente de Iria, también cambadesa y que integrará la expedición que en unos meses llevará a Guinea-Bissau todo lo recogido.

El Club Atletismo Cambados hizo entrega de todo un arsenal de material deportivo en el que no faltaba de nada. Todo con la intención de alimentar la ilusión de los niños guineanos con el deporte como instrumento

El objetivo no es otro que mejorar la calidad de vida del mayor número de jóvenes guineanos sea posible. Para ello, las redes sociales se han convertido en un elemento de importante valor para la difusión del propósito y la facilitación de la participación. El resultado ha sido un éxito puesto que además todo aquello que se quiera prestar a la causa será recogido a domicilio dando sentido literal a la furgoneta solidaria.

El problema radica en la financiación del contenedor que transportará toda esa caridad. Para lo cual este colectivo también agradecería la colaboración en forma de aportaciones que sirvan para alcanzar la cantidad de 18.000 euros que permitirá trasladar medicinas, material escolar, ropa y hasta bicicletas, en lo que será la novedad del envío previsto para este año. Para ello el colectivo pone a disposición el mail furgoneta.solidaria@gmail.com y sus cuentas en redes sociales para ello.

El deporte en Cambados es muy colaborador y muy concienciado socialmente Blas Charlín - Entrenador de fútbol en Dubai

Pues mucho de lo que contendrá ese envío previsto tendrá como origen Cambados. Precisamente en la tarde de ayer, el Club Atletismo Cambados hizo entrega de todo un arsenal de material deportivo en el que no faltaba de nada. Todo con la intención de alimentar la ilusión de los niños guineanos con el deporte como instrumento.

El propio Blas Charlín no dudó en ningún momento de una respuesta tal, “el deporte en Cambados es muy colaborador y muy concienciado socialmente. Me lo demostraron cuando apadriné una liga local en Luanda cediéndome material de todo tipo y sé perfectamente la importancia para los niños africanos que tiene el poder vestirse una simple camiseta. Allí cuando hay un equipamiento hay un equipo y eso hace que no estén en otros círculos de delincuencia o malos hábitos. Se puede dar otra perspectiva de vida”.

En cuanto nos llegó la llamada de Blas fue pedir ayuda en el club y todos se volcaron Fernando Patricio - Presidente del Club Atletismo Cambados

Fernando Patricio, presidente del Club Atletismo Cambados, apuntó que “en cuanto nos llegó la llamada de Blas fue pedir ayuda en el club y todos se volcaron. Camisetas, pantalones, zapatillas, sudaderas... La verdad es que conseguimos de todo”.

Además, no será el atletismo la única disciplina colaboradora, puesto que clubes como Xuven, Juventud o el XAV también están haciendo de la solidaridad una parte más de sus dinámicas en estos días.