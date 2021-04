“Todos tenemos un momento en el que queremos arreglar el mundo”

Reconoce que el lanzarse a escribir ha sido una inquietud, pero lo cierto es que ya cuenta con una novela de su puño y letra. David González Plats ha encontrado en sus reflexiones un hilo conductor del que tirar para llegar a la que es su primera publicación. La misma que lleva por título “O soño da distopía” y que será presentada este sábado en el Salón García. Todo ello en un acto organizado por la Concejalía de Cultura y que se enmarca en los actos de celebración del Día Internacional del Libro.

–“O soño da distopía”. Primera novela y nadie mejor que usted para presentárnosla.

–Fue una pequeña aventura en la que me fui metiendo. Son ideas acerca de como son las sociedades y como se generan. Se habla mucho de las ideologías y de los ejes de igualdad y en eso hay un tema importante que es el de la propiedad privada. Empecé con un boceto y terminé con un libro a base de desarrollar ideas.

Empiezo contando un poco mi vida y todo acaba convirtiéndose en una idealización David G. Platis - Autor de la novela "O soño da distopía"

–Un poco la temática se centra en un nuevo modelo de sociedad.

–Sí, empiezo contando un poco mi vida y todo acaba convirtiéndose en una idealización. Todo después de leer mucho sobre los ejes de la sociedad y el capitalismo. Al final plasmo una manera entender como se podría vivir, como quien dice, sin límites y todo lo que acabaría sucediendo.

–Escribir de máximas del capitalismo en un tiempo de dificultades como el actual es ciertamente paradójico.

–La cuestión pasa por entender que cualquier ideología se genera en torno a un eje. Por ejemplo, el eje de la igualdad. Se entiende que a mayor igualdad, mejor sociedad. En el caso de la novela me refiero a una sociedad en la que se piensa que lo que se necesita para avanzar es generar más propiedad privada. Poco a poco se va generando una especie de lo que a muchos le podría parecer un caos, pero eso ya me lo quedo para que todos lean el libro.

–Está claro que cuanto más tengan unos menos tendrán otros porque la propiedad privada es finita en cualquier sociedad.

–Sí y ahí entra en juego la mentalidad de cada persona o de cada país. Los que más respetan el derecho a la propiedad privada también aceptan que haya vecinos más ricos. En cambio, hay otras sociedades que lo interpretan al revés y consideran que la prosperidad de unos es directamente proporcional a la pobreza de los otros. Pero también están las sinergias que se crean en cada comunidad en base a lo que tienen otros, sin necesidad de que haya ricos y pobres.

–¿Dónde encontró la inspiración para este tema?

–Fue todo a base de razonamientos que vas haciendo. Me informé sobre todo desarrollos de sociedades, leí mucho y fui a muchas conferencias. A partir de ahí empecé a tener documentación y fui reorganizando mis notas. Como todos tenemos un momento en el que queremos arreglar el mundo a mí se me dio por escribir.

“Me gasté 1.200 euros en editar la novela”

–¿Por qué se decantó por el género novelístico?

–Lo hice sin ninguna pretensión. Es mi primera publicación y aposté por la novela porque era lo que tenía en la cabeza. Son cosas que vas desarrollando con el tiempo y como ya no estás en edad de exponerlas en fiestas y botellones de amigos pues se medio por escribirlas.

–La apuesta ha sido fuerte porque incluso todo el peso de la edición ha corrido por su cuenta.

–La verdad es que lo hice yo todo. Busqué por internet la manera de optimizar todos los costes al máximo y lo conseguí. Ahora mismo todo está por internet y hay plataformas que te ayudan en todo. Creo que me organicé bastante bien para que todo me entrase dentro de los márgenes que pretendía.

–Hablemos de cifras concretas, ¿cuánto se ha gastado en sacar a la luz su novela?

–Pues exactamente 1.200 euros. Me gasté 200 euros en la portada y 1.000 en la correctora de gallego porque quería que quedase perfecto.

–¿Y cuál es el coste de los ejemplares de la novela para un editor autodidacta como usted?

–La plataforma que me daba las mejores condiciones trabaja bajo demanda. Es decir, imprime ejemplares en función de los pedidos. A medida que la gente va comprando ellos van imprimiendo. Es lo más económico y yo tampoco tengo ningún afán de acumular libros.

–¿Cómo surgió la posibilidad de presentarlo en Vilagarcía?

–En eso tengo que agradecer las facilidades dadas por la Concejalía de Cultura y de Sonia Outón en particular. La conozco y le mandé el libro. Una vez lo leyó me dijo que le había gustado mucho y hablamos de la posibilidad de presentarlo en el Salón García. Yo, aunque estoy en A Coruña, estoy muy a menudo en Vilagarcía y la verdad es que me hace ilusión.

–¿Fue muy largo el proceso hasta hacer realidad el propósito?

–Pues la verdad es que empecé hace ahora cuatro años. Estuve dos años y pico escribiéndolo. Tampoco tenía prisa por parte de nadie. Luego el libro ya fue una realidad el febrero pasado.

–¿Qué expectativas tiene con este libro?

–Pues realmente ninguna. Ha sido todo a partir de una inquietud y estoy contento de haberla hecho realidad en forma de libro. Me gusta escribir y creo que tengo más cosas que contar. También toco algo la guitarra y quiero colaborar con mi hermano que está presentando un disco. Siempre fui muy inquieto culturalmente hablando.