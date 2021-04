“Máis verde, menos cemento, o futuro empesa aquí”. Esta es una de las nuevas pintadas con las que ayer amaneció la Praza do Regueiro, en A Illa, en señal de protesta por el estado de abandono que sufre desde hace años el centro neurálgico y social del pequeño municipio. En esta ocasión al coincidir en domingo y no haber operarios municipales de guardia, el Concello no pudo acometer todavía la limpieza de las pintadas.

En el pavimento de la plaza también se puede leer “Nin porterías nin canastas. ¿Dónde xojan os peques? Máis plantar e menos cortar” o “O que afea non son as pintadas”.

Al igual que el anterior acto vandálico descubierto el viernes en la plaza, los bancos también fueron soporte de las quejas: “Verjonsoso, bochornoso, ruinoso”.

El gobierno isleño es consciente del pésimo estado de la plaza y lleva años barajando la posibilidad de redemodelarla por completo.