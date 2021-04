Dos niñas alertaron al colegio de A Illa de los presuntos abusos en el autobús

La investigación por los presuntos abusos sufridos por varias niñas en el autobús escolar del colegio Torre, de A Illa de Arousa, se inició a mediados de marzo. Fue después de que dos menores acudiesen a la dirección del centro, para quejarse del comportamiento del chofer, que según su testimonio les había hecho tocamientos.

Tras tener conocimiento de estas quejas, el colegio se puso en contacto con la Consellería de Educación, que envió al centro a un equipo de inspectores. Estos se entrevistaron con cinco niñas, y tras recabar sus testimonios se hizo cargo del asunto la Consellería. La Xunta abrió un expediente que trasladó a la Fiscalía de Menores, y habló con la empresa de transportes encargada de la ruta escolar de A Illa, con lo que el conductor fue apartado cautelarmente del servicio.

Este fue el comienzo de un caso de presuntos abusos que ha causado una enorme preocupación en todo el municipio isleño. Fuentes consultadas indican que tras las quejas iniciales, presentaron denuncias por los supuestos tocamientos las familias de cinco niñas, de entre once y doce años.

Detenido y puesto en libertad

El conductor es un hombre de 55 años, y fue detenido por agentes de la Policía Nacional de Vilagarcía. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explica que le tomó declaración el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital arousana, que era el que estaba de guardia, y que posteriormente ordenó su puesta en libertad.

Después, el Juzgado se inhibió para que la causa vaya a reparto en Decanato, por lo que todavía no se sabe qué juzgado se hará cargo de la causa. Por ello, el conductor sigue como investigado, pero hasta que no examinen el caso en el nuevo juzgado de instrucción no se sabrá el delito que se le imputaría.