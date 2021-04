Los concejales Constantino Cordal, Fernando Patricio y Xurxo Charlín, presentaron en la mañana de ayer una campaña integral puesta en marcha por el Concello de Cambados con el único propósito de seguir activos en la reactivación económica del comercio y la hostelería local bajo el nombre de “Cambados florece”.

La primera y más importante medida será la de llevar a cabo otra campaña de bonos 3x2, por lo que cada persona por el pago de 20 euros podrá gastar 30 en los comercios asociados, que en esta ocasión serán tanto los incluidos en Zona Centro como los que no lo están.

Xurxo Charlín señaló a este respecto que “es una ayuda de 10.000 euros en bonos 3x2 a través de una modificación de crédito porque todavía no tenemos aprobado el presupuesto. Nos gustaría invertir más, pero la situación no ayuda a ello. Los autónomos no pueden esperar y tenemos que ayudarlos cuanto antes”.

También vamos a sacar una ayuda directa para los autónomos afectados por los cierres de la pandemia y que redujeron su facturación en más de un 50% Xurxo Charlín - Concejal de Economía del Concello de Cambados

Además de los 30.000 euros que puede revertir en el sector, el concejal de Economía adelantó otras medidas como “una campaña de promoción en las calles, ornamentando los establecimientos, y en redes sociales. También vamos a sacar una ayuda directa para los autónomos afectados por los cierres de la pandemia y que redujeron su facturación en más de un 50%. La máxima ayuda será de 500 euros y esperemos que se puedan presentar en el mes de mayo”.

Destacó el edil que “entre las bonificaciones fiscales del año pasado, que llegaron a los 50.000 euros, más las ayudas directas de 40.000 euros a autónomos y el bono 3x2, estamos hablando de unos 150.000 euros que el Concello de Cambados invirtió a lo largo de un año directamente entre los autónomos afectados por la pandemia”.

Cordal se refirió a los conciertos para crear sinergias y que se celebrarán en parque de Torrado los días 8 y 15 de mayo con grupos gallegos como Quilma, Mascada, Gancho Sanches y Dani Cornes. En cuanto a la adquisición de los bonos, estos se pondrán a la venta en la sede de Zona Centro y en los locales de Seguros Juan Rey y Seguros Noval del 26 al 31 de mayo.