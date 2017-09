'Arena of Valor', batallas multijugador en línea para llevar

´Arena of Valor´, un MOBA para dispositivos móviles.

'Arena of Valor' es un título que, desde su desembarco en Europa, está dando que hablar. Unos lo señalan como el juego más adictivo del momento, otros, como el juego que transporta la experiencia de 'League of Legends' a los teléfonos móviles. La realidad es que independientemente de todo lo nombrado, estamos ante el mejor MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) para un dispositivo móvil realizado hasta la fecha. Una muestra de audacia por parte de la desarrolladora, Tencent Games, que salta de los vistos, "intentos de adaptación" hasta ahora en estos dispositivos, hasta convertirlo en un exponente a tener en cuenta a varios niveles; uno de ellos los eSports. Y esto es entrar ya en palabras mayores.

Optimización



Sin duda, optimización es un término más que adecuado para referirnos a 'Arena of Valor'. El por qué está claro: por la capacidad con la que se ha adecuado este estilo de juego a las pantallas táctiles. Es bien sabido por parte de toda la comunidad que un buen MOBA requiere una destreza con ratón y teclado bastante reseñable, amén del aprovechamiento en ocasiones de opciones como los atajos de teclas pre-programadas. Llevar esa experiencia a una pantalla, obviando por completo los botones, se antoja una tarea de gran dificultad; pero a la que han sabido sobreponerse. Y es que 'Arena of Valor' es completamente funcional, con todas sus funciones y sin necesidad de accesorios. Todo un aspecto a su favor, ya que sólo de esta manera lo sentimos como un auténtico juego portátil, que es capaz de medirse de tú a tú con los grandes del género sin requerir un dispositivo de mayores dimensiones, como un PC portátil o Mac.

Todo es accesible. Nos bastan los dos pulgares para movernos, comprar, dar órdenes, atacar y ejecutar mejoras. Cualquiera diría que 'Arena of Valor' sienta las bases para demostrar que el MOBA funcional fuera de un ordenador es posible, y que una pantalla es capaz de perfilarse como una opción aún mejor que cualquier mando de consola. Sin ánimo de que cualquier entusiasta usuario empiece a fantasear con un título así en Nintendo Switch por sus cualidades táctiles -pues eso no va a pasar- centrémonos en cómo vamos a manejar el juego y qué tal funciona la curva de aprendizaje, que, para sorpresa de los usuarios, es corta, efectiva y muy, muy intuitiva.

Los hechizos y ataques especiales nos facilitan acabar con nuestros enemigos. Foto: Elsotanoperdido

Acertada curva de aprendizaje



Los primeros compases del juego sirven para que los jugadores se enfrenten a bots controlados por la IA y para que vayamos empapándonos de la información relativa al manejo de las compras, mejoras y desplazamiento. También para conocer el funcionamiento del escenario, que como siempre es básico en este género de cara al desarrollo de la partida. Un par de enfrentamientos contra la máquina valdrán para que el siguiente paso consista en encarar a oponentes reales, mientras vamos desbloqueando nuevos personajes y subiendo el nivel de los que ya tenemos. Esto tiene lugar de forma relativamente rápida en las primeras partidas; y se agradece, dado que, al contrario, se cortaría las alas al usuario para probar los diversos estilos de personaje, imposibilitando por consiguiente que adecuemos y personalicemos la experiencia lo más posible.

Una amplia gama de personajes y modos



Son -hasta el momento- 42 héroes que dominar, con diversos ataques y mejoras disponibles para cada uno de ellos (y la inclusión mediante un acuerdo oficial con DC de personajes de la "casa" de cómics como Batman, -que ya está disponible-, y a los que en el futuro se unirá al plantel, véase Wonder Woman). Pero como siempre, hay clases, en este caso seis: Tanque, Guerrero, Asesino, Mago, Tirador y Soporte, cada uno encuadrado según el tipo de lucha que desempeña. Podemos enfrascarnos en batallas de varios tipos, según nos interese: "Partida Normal" nos da varias opciones: "Standard" (que funciona en modo PvP), Partida con Bots (os alegraréis de esta opción si andáis cortos de datos) y, por último, "Partida Personalizada".

Batman es uno de los héroes de DC disponibles. Foto: Elsotanoperdido

Dentro de la Partida Standard se despliegan diversas opciones o modos, cada uno con una duración determinada y un escenario. Tenemos el modo 5 contra 5 (aquí tienen lugar las partidas más largas, de hasta 20 minutos de duración), Valle de la Contienda (3 contra 3 en batallas de unos cinco minutos), Choque Abismal (5 contra 5 de nuevo), Batalla Individual (1 contra 1) y Partida a Muerte, un estilo que permite elegir cuántos usuarios queremos que se enfrenten. No todos los modos están disponibles desde el primer momento; algunos se desbloquean según avanzamos niveles, otros sencillamente aparecen en función del evento que está teniendo lugar en esa fecha. Porque sí, 'Arena of Valor' tiene eventos, recompensas diarias por jugar, ofertas en la tienda para las microtransacciones y actualizaciones con nuevo contenido y personajes que hacen que sea un juego vivo a cualquier hora.

Y todo eso aún sin meternos en la verdadera finalidad para los seguidores del título y auténticos profesionales de la materia; donde la habilidad pasa factura para bien o para mal: la Partida Clasificatoria, que otorga a los usuarios diversas recompensas de rango. Es obligatorio haber desbloqueado un mínimo de 5 personajes para ello, pero a la hora de ascender en sus exigentes combates, podremos pasar – si ganamos, claro - del Bronce (subdividido en tres) a la Plata (también con tres sub-categorías), de ahí al Oro (cuatro divisiones internas), Platino (cinco sub-divisiones) Diamante (cinco) y por último Maestro. Aunque para esto, habrá que luchar mucho y muy bien. De hecho, en el propio juego avisan de que los primeros cincuenta maestros recibirán además el título de Colonizadores. Pero también el desarrollo de esta tarea tendrá sus compensaciones intermedias: al principio se nos otorga con un héroe por cada tres partidas clasificatorias superadas. A su vez, si nuestro personaje adquiere el rango de Oro, conseguirá el aspecto correspondiente a la Temporada en que nos encontremos jugando.

También están las recompensas diarias: cada tres partidas disputadas en un día nos otorgarán un héroe. Existe una larguísima lista de desbloqueos posibles, que prometen mantener el interés del jugador sin piedad hasta que lo haya acumulado todo. A menos, claro está, que quiera optar por la vía económica: la tienda del juego nos ofrece héroes, aspectos, mejoras para los personajes (en todos sus apartados), objetos del juego, gemas y una curiosa ruleta que funciona con Cristales Mágicos, un elemento que desbloqueamos con cada partida y que permitirá conseguir regalos al azar.

La tienda ofrece mejoras para los personajes y objetos, gemas y una curiosa ruleta. Foto: Elsotanoperdido

Llegó la hora de Combatir



Hay tres líneas de combate básicas en cada escenario, amén de una selva de enemigos. Los enfrentamientos se basan en atacar y superar al enemigo en todos los sentidos (velocidad, fuerza y estrategia), para lo que nos ayudaremos de nuestros compañeros o de pequeños súbditos a los que damos órdenes. El funcionamiento del campo de batalla es fijo: las torres enemigas nos atacan -las nuestras también atacan al enemigo-, los campeones son los más difíciles de derrotar y la finalidad última es eliminar es el cristal o fuente de poder enemiga. La "construcción central" de nuestro adversario es siempre el punto más protegido, y su destrucción supone el final del juego. Ojo, también para nosotros cuando el elemento destruido está en nuestra zona del escenario.

Hay dos partes a tener en cuenta: la función de cada personaje y la del equipo. En cuanto al personaje, conviene tener clara la función de cada mano: con la izquierda nos movemos y compramos, con la derecha atacamos y mejoramos los ataques. Así de sencillo: el joystick virtual se sitúa bajo el pulgar izquierdo, y bajo el derecho se despliegan las opciones para agredir al rival. Cada uno de estos ataques tiene un tiempo de recuperación (en función del nivel) y pueden ir mejorando con un simple toque en el momento correspondiente. La tienda, por su parte, está disponible durante toda la partida, si bien para facilitarnos las cosas nos ofrece en primer lugar los objetos que ya podemos adquirir, haciendo así que todo sea más sencillo y rápido para los usuarios, que probablemente ya se encuentren en plena batalla.

Sólo queda una posible duda para el usuario: ¿cómo funciona la comunicación? Hay dos opciones: o con los botones de indicación y órdenes en pantalla o bien empleando el sistema de voz del juego. Es tan sencillo como activarlo y comunicarse con el resto mediante el altavoz y el micrófono del teléfono móvil. Se ha puesto, por tanto, un gran énfasis en que los jugadores se comuniquen como todo buen MOBA debe permitir en pro de que la estrategia de juego funcione de manera satisfactoria. Asimismo, será posible enfrentarnos a nuestros amigos o bien crear/unirnos a gremios. Esto garantiza cooperación con la comunidad y la posibilidad de refinar las técnicas en partidas con otros jugadores conocidos, que mejorarán nuestra posición en el ránking mundial de 'Arena of Valor'.

Destacan los gráficos 3D con vista superior y el detalle con el que están diseñados los personajes. Foto: Elsotanoperdido

Apartado técnico de calidad



Ver 'Arena of Valor' moverse sorprende. Gráficos 3D con vista superior cuyos personajes llaman la atención por el detalle que se ha puesto en cada uno de ellos y lo imponente de su diseño. Perfectamente, a nivel de detalle, se puede equiparar a cualquier MOBA para ordenador. Lo mismo ocurre con los diversos escenarios (que también se renuevan mediante actualizaciones): todo resulta colorido, lleno de elementos, con vegetación y con la capacidad de mostrar detalles incluso en el más nimio de los enemigos. Mención aparte merecen los hechizos y ataques especiales, en los que se potencia la calidad visual permitiendo que nos sintamos dentro de un mundo en el que la magia y las grandes contiendas se unen gracias a destellos, movimientos fluidos y una cantidad más que respetable de elementos en pantalla de forma simultánea, que nuestro teléfono (o Tablet) podrá gestionar con facilidad sobre todo si pertenece a una gama media o alta.

Conclusiones



'Arena of Valor' es un auténtico MOBA para teléfonos móviles, de manera que resulta una oportunidad excelente tanto para los recién llegados al género que quieran probar en su terminal, como para los ya habituados a desarrollar largas partidas en sus ordenadores con juegos de esta índole, como el ya citado 'League of Legends', que a fin de cuentas pertenece a la misma compañía (algo que se deja notar no sólo en el apartado visual del juego sino en ilustraciones y personajes en general). El lujoso aspecto del juego en cuanto lo descargamos y lo ponemos a funcionar se ve potenciado por una gran banda sonora, nada menos que de Hans Zimmer, y por el añadido de la portabilidad, cuyas partidas, cuentan con una duración adecuada para aprovechar fuera de casa. Todas estas características lo convierten en un recomendable aliado en descansos, desplazamientos y ratos muertos en general.

En resumen, 'Arena of Valor' es un título bien optimizado, que adapta el género a una plataforma pocas veces explorada para su tipo de jugabilidad y que promete mantenerse vivo mediante eventos, competiciones y las altas expectativas por parte de la compañía para que logre ser un auténtico titán en lo que a eSports se refiere.



Arena of Valor: Arena 5v5. Vídeo: YouTube

Lo mejor de 'Arena of Valor' Se vive como un auténtico juego portátil, sin necesidad de accesorios.

La jugabilidad.

La puesta en escena y los gráficos 3D.

La posibilidad de jugar con héroes DC.

Lo peor de 'Arena of Valor' Algunos problemas con los retardos.

Desequilibrios entre héroes.

