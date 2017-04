Cinco cosas a las que debes renunciar para ser feliz

La felicidad es un camino que se construye día adía. Para conseguir ser feliz se deben dejar atrás varios hábitos muy negativos para nuestra salud mental que nos impiden vivir una vida plena. Descubre a continuación a que cosas debes de renunciar para ser feliz.



Dejar atrás el pasado

Puede que tuvieras una mala infancia o una adolescencia difícil pero el pasado pasado está y ya nada podrás hacer por cambiarlo. Asumir tus errores o descubrir cuáles son tus traumas te ayudará a aprender de ellos y a que tu presente y futuro sean mejores.



Sin miedo al que dirán

Si vives pendiente de lo que piensa la gente de ti, seguro que no consigues ser feliz. Olvídate del que dirán y sé tú mismo en todo momento. Recuerda que solo se vive una vez y tú decides cómo vivir tu vida.



Dejar de criticar

No hagas a los demás lo que no te gusta que hagan contigo. Si no quieres que te critiquen no seas tú ese tipo de persona que va hablando siempre mal de todos sus conocidos.



No intentes complacer a todos

Hay veces en la vida en las que para ser feliz hay que decir ´no´. No hagas nunca algo que no quieres o a lo que te sientas obligado. Los favores siempre hay que hacerlos de corazón. Solo de esa manera conseguirás ser feliz.



Deja de quejarte

Estar a todas horas recordando todas las cosas malas que te pasan no te soluciona los problemas. Adopta una actitud positiva y busca siempre las soluciones o las alternativas a los retos que la vida te va poniendo. Convertirte en víctima no te servirá de nada.