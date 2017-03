Luis Morano: "En Galicia ya han sido tratados 3.600 pacientes con estos fármacos, con un 96% de curación"

Más de 70.000 pacientes de hepatitis C han recibido en España los nuevos tratamientos contra esta enfermedad desde la entrada en vigor del Plan Estratégico Nacional para el abordaje de esta dolencia, en abril de 2015. En Galicia han sido tratados 3.578 hasta octubre de 2016, con una tasa de curación del 96%.

El doctor Luis Morano, coordinador de la Unidad de Patología Infecciosa del Chuvi, destaca que en estos momentos los hospitales gallegos "podemos administrar todos los fármacos que están autorizados en la Unión Europea". En concreto, explica que el sofosbuvir se utiliza en aproximadamente el 70% de los pacientes pero Morano advierte que "este fármaco solo no cura la hepatitis, sino que siempre se utiliza combinado con otros fármacos por lo que aunque bajara el precio de éste solo no sería suficiente", advierte, al tiempo que recuerda que "es necesario llegar a un equilibrio entre el legítimo derecho de una compañía que cotiza en bolsa, es decir que no es ninguna ONG, y un problema de salud pública".

El experto defiende "todas las iniciativas que vayan dirigidas a abaratar el precio de los medicamentos", pero destaca a favor de la farmacéutica Gilead los acuerdos a los que ha llegado con países del tercer mundo para venderles el medicamento a bajo coste. "Egipto, un país donde el 30 por ciento de la población sufre hepatitis, es uno de los mejores ejemplos ya que allí se ha tratado a miles de personas gracias a este acuerdo", indica.

También en España, indica Morano, se llegó a un acuerdo con los precios y "ahora se paga por este medicamento mucho menos de lo que hablan estas organizaciones; por un tratamiento de 8 ó 12 semanas se pagan entre 8.000 y 12.000 euros, muy lejos de los 54.600 que aseguran que se paga en Europa por un tratamiento de 12 semanas", explica.

Por otra parte, el experto asegura que en España también utilizan otros tratamientos que no llevan sofosbuvir "y que también tienen tasas de curación muy elevadas, de más del 95% de los pacientes". Sin embargo, admite que el sofosbuvir "es un fármaco muy utilizado porque se tolera muy bien, es muy eficaz, permite combinaciones cortas, de ocho semanas, y, además, casi no presenta ninguna interacción con otros fármacos que esté tomando el paciente".

"Que en España con 1.600.000 euros hayamos podido curar -no tratar, sino curar- a más de 70.000 enfermos es algo que no se puede decir de otras enfermedades", reivindica el médico, que asegura que "no es fácil asumir este volumen de pacientes" y que este logro "es fruto del esfuerzo del Ministerio y de las compañías farmacéuticas conjuntamente", concluye.