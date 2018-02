Ser el centro de atención en la alfombra roja no es cosa fácil si no eres una gran estrella como Brad Pitt, Penélope Cruz o Angelina Jolie. Vestirse con las mejores galas no es siempre suficiente para acaparar los 'flashes' ya que la competencia en este tipo de eventos es muy alta.



Pero hay invitados que se las han ingeniado muy bien para aparecer en la foto protagonizando los mayores escándalos vistos en la alfombra roja. Los repasamos a continuación:

Bella Hadid, en la alfombra roja de Cannes

La modelo Bella Hadid, en la alfombra roja de Cannes / REUTERS

Sonia Monroy en la alfombra roja de los Oscars

Mi primer Selfie desde Los Oscars. Estoy causando gran revuelo x mi vestido hecho por mi misma con la bandera ????!OLE?? pic.twitter.com/81ehPoSmIB — SONIA MONROY (@soniamonroy) 22 de febrero de 2015

Sacha Baron Cohen en la alfombra roja de los Oscars

Sacha Baron Cohen en la alfombra roja de los Oscars / Youtube

Bella Hadid era una modelo poco conocida cuando fue invitada al Festival de Cannes en 2016 pero ella supo cómo acaparar todas las miradas enque no olvidaremos jamás. La maniquí desfiló por Cannes con un vestido rojo de raso que dejaba la duda de si llevaba ropa interior debajo. El diseño ha sido copiado hasta la saciedad aunque eso sí, en versiones un poco menos provocativas.Sonia Monroy acaparó toda la atención en los Oscars 2015. alfombra roja de los Oscars con un vestido elaboradoLa ex 'Sex-bomb' publicó su fotografía en las redes sociales, dejando a todo el mundo sin palabras. Nadie podía creer que la 'actriz' hubiese sido invitada a los Oscars. Y es que efectivamente la fotografía tenía trampa. Sonia había tomado la foto a horas muy tempranas, cuando las verdaderas estrellas del mundo del celuloide aún estaban en sus casas preparándose para la gala.Sacha Baron Cohen, protagonista de 'El dictador', se presentó en la alfombra roja de los Oscars , con un traje firmado por John Galliano y que al parecer, contaba con el visto bueno de Saddam Hussein. El cómico portaba además un tarro con lo que según él eran las cenizas del norcoreano Kim Jong-il, que esparció por la alfombra roja, desatando las noticias.