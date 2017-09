Consejos para lavar la ropa adecuadamente

Así lavaba, así, así, así... decía la canción y como bien decimos en pasado así lavaba... porque ya no. Todos los días nos enfrentamos a terribles etiquetas papiro en el que o tienes unas tijeras a mano para cortarlas o mueres, además de que pican horrores. En ellas están, entre otras muchas cosas, las instrucciones de lavado pero estas ya se han quedado más que obsoletas... Toda la vida teniendo un cuidado bárbaro y resulta que esas etiquetas se han quedado más anticuadas que una persona sin instagram.

Así lo constatan dieciséis diseñadores como Adidas, Clara Martín o Jonathan Stine y organizaciones como Not Just A Label o Fashion Revolution (en una campaña creada por AEG) cuyas prendas han sido puestas a prueba, lavadas y secadas según los consejos de la propia marca. Las prendas incluyen la etiqueta de "No lavar de más", con la que han creado un manifiesto para acabar con ciertos mitos y cambiar el futuro del cuidado de la ropa:

Y es que según el estudio, tiramos el 90% de la ropa antes de lo necesario, y utilizamos instrucciones de etiquetas textiles obsoletas, con recomendaciones de: lavar ciertas prendas en seco, evitar las altas temperaturas o no meter los tejidos delicados en la secadora.

"No lavar de más" pretende cambiar ciertas costumbres del cuidado de la ropa, empezando por desmentir las malas interpretaciones que se hacen de los consejos y etiquetas actuales de las prendas:



Solo limpieza en seco. Consejos.

La limpieza en seco es un proceso químicamente fuerte, lavar en casa es más respetuoso con el medio ambiente y la ropa.

Algunas prendas de limpieza en seco pueden lavarse en casa, siempre que sea una lavadora que incorpore las últimas tecnologías.

Prueba a refrescar la ropa con vapor entre lavados. Con esto, evitarás lavados innecesarios y acudir a la tintorería cuando estas prendas no estén realmente sucias.



No secar en secadora. Consejo.

Las secadoras modernas son más sofisticadas y delicadas con la ropa.

El secado en secadora conserva mejor las cualidades impermeables de la ropa outdoor que el secado al aire.

Incluso los tejidos delicados como lana, seda y encaje pueden secarse en secadora, utilizando la tecnología adecuada.



30 grados. Consejos.



La temperatura marcada en las etiquetas nos dice la temperatura máxima de lavado permitida, pero no siempre es la más recomendada.

Usa 30°C como temperatura de lavado estándar en lugar de 40°C, para que la ropa dure más tiempo y ahorrar energía.

Lavar a temperaturas más bajas es menos perjudicial para la ropa y el medio ambiente.

Solo la ropa interior, de deporte, toallas de baño y ropa de cama deben lavarse a temperaturas más altas.

La mayoría de la ropa de trabajo actual está diseñada para lavarse a temperaturas más bajas para durar más tiempo.



Planchado. Consejo.

No planchar la ropa manchada porque solo hará que las manchas se fijen aún más.

Al planchar lino, utiliza temperaturas más altas con la prenda aún húmeda.

No todas las prendas etiquetadas con el símbolo de planchado lo necesitan, el vapor es más respetuoso con los tejidos.

Para alargar la duración de la ropa, plancha solo cuando sea necesario. La tecnología de vapor permite reducir las arrugas hasta un tercio, añadiendo vapor al final del ciclo de lavado.

El vapor relaja las fibras textiles y mejora la sensación de la prenda.

Al planchar, mantén la temperatura baja para un mayor cuidado de la ropa.



Solo lavar a mano. Consejo.

Usar un programa delicado puede ser más suave para las fibras que un lavado a mano.

Solo el 25% de las personas que lavan a mano están satisfechas con el resultado.

Utilizar un programa delicado en lugar del lavado a mano ahorra tiempo.

Si vas a comprar un nuevo electrodoméstico, asegúrate de que tenga programas para prendas de seda o de lavado a mano y la certificación más alta de Woolmark.

Además, también han creado una Guía para el cuidado de los tejidos más comunes:

Algodón: No laves el algodón a temperaturas muy altas. Comienza a usar 30°C como temperatura de lavado estándar en lugar de 40°C, para ahorrar energía y ser más delicado con la ropa.

Seda: Lavar en ciclos suaves, y con vapor para reducir las arrugas.

Abrigo de lana: Lavar y secar en secadora en programas suaves de lana*.

Punto de lana: Lavar y secar en secadora en programas suaves de lana*.

Vaqueros: Lavar a temperaturas más bajas para mantener el color y la forma. Si los vaqueros se dan de sí, una rápida pasada por la secadora puede ayudar a recuperar su forma. Asegúrate de secar la prenda con un programa para vaqueros.