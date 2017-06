Diez formas sencillas de deshacerte del vientre hinchado

Hay días en los que te sientes más hinchado o más pesado y no sabes exactamente por qué. ¿Será que has ganado o peso o que simplemente tienes la tripa más abultada de lo normal? Esta es la temida sensación del vientre hinchado, un trastorno de salud bastante habitual que puede suponer además un problema estético para las personas que lo sufren.

Para paliar este problema gástrico existen una serie de trucos que te ayudarán a favorecer las digestiones y eliminar los gases.



Controla la manera en la que comes

La forma en la que ingieres alimentos o bebidas puede provocar que se acumulen gases en tu organismo. Para reducir la entrada de aire no uses pajitas al beber, y tampoco lo hagas directamente de la botella, come sin prisas, con la boca cerrada y mastica bien cada bocado. Cuanto más pequeños sean los alimentos que lleguen al estómago, más sencilla será la digestión y menos se hinchará el vientre.



Evita en tu dieta ciertos alimentos

Los carbohidratos (como los de las pastas y el pan) son uno de los nutrientes que más gases producen, ya que se retienen en el cuerpo en forma de reservas de energía para liberarse el momento en que se haga un esfuerzo.

Otros alimentos como la fibra, las legumbres o algunos vegetales (como la coliflor, el pimiento, el brécol o el repollo) tampoco son recomendables y debes evitarlos en la dieta si lo que quieres es evitar los gases.



Cuidado con los chicles

El hábito de mascar chicle es muy habitual en las personas que hacen dieta y quieren mantener la boca ocupada para evitar tentaciones. Sin embargo, esta práctica tan habitual puede contribuir a que se te hinche la tripa ya que al mascar chiche tragad más aire del que en realidad debes.

Al mascar chicle ingieres más aire de lo normal. Getty Images

Haz ejercicio y tonifica los músculos

Pero no sólo la dieta y la manera de comer provocan el vientre hinchado, también es estado físico. El ejercicio y la mejora de la masa muscular pueden ayudar a que esta sensación desaparezca, ya que al mantenerte activo evitarás que el metabolismo se vuelva más lento y las digestiones también.

Aunque es recomendable practicar unos 30 minutos de ejercicio al día, para ayudarte a deshacerte del vientre hinchado puede bastar con caminatas diarias de unos 15 minutos a un ritmo más o menos acelerado.



Bebe dos litros de agua al día

Beber al menos dos litros de agua diarios te ayudará a evitar la retención de líquidos al eliminar toxinas y mejorar la función. Pero, ¡ojo! En verano es habitual que con las altas temperaturas tomes más bebidas gaseosas, lo que obviamente hincha el vientre y provoca un aumento de peso cuando tiene azúcar y se tratan de calorías vacías.



Apuesta por la piña y la papaya

Ya sea al natural, en infusiones, zumos o batidos caseros, las enzimas de estas frutas te ayudarán a deshacerte de la sensación del vientre hinchado. La piña y la papaya tienen bromelina y papaína, respectivamente, dos enzimas que facilitan la digestión de los alimentos de difícil asimilación.

La piña y la papaya tienen propiedades digestivas.Getty Images

Presta atención al tamaño de tus raciones

Si quieres deshacerte del vientre hinchado apuesta por hacer unas cinco comidas más pequeñas al día, en lugar de tres grandes y copiosas. Al reducir el tamaño de tus raciones darás un respiro a tu intestino y al hacer más comidas al día acelerarás tu metabolismo.



Alíate con las especias y las hierbas

Algunas especias como el perejil, el anís, el cilantro o el cardamomo son reductoras de gases y pueden ayudarte a deshacerte de la sensación del vientre hinchado si las utilizas a la hora de cocinar. Además, otras hierbas como la manzanilla o la canela puedes ayudarte mejorar la digestión después de las comidas a través de las infusiones.



Evita tomar demasiada sal

El sodio de algunos alimentos o la sal en sí misma como condimento provoca retención de líquidos al detener el mecanismo que expulsa el agua de las células, causando esa temida sensación en el vientre y en las piernas.



Saber si sufrimos alguna intolerancia

En ocasiones, el origen del vientre hinchado son ciertas intolerancias alimentarias, como las de la lactosa o el gluten. Si este es el caso, deberás seguir los consejos un médico o experto en nutrición para saber cuáles son los alimentos que puedes o debes incluir en la dieta.