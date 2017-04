Paula Echevarría se viste de turista en Nueva York

Tras los meses vertiginosos en los que el rodaje de 'Velvet' ocupaba parte del tiempo de Paula Echevarría, ahora la actriz está mucho más relajada. Los días de vacaciones los está aprovechando al máximo: conciertos con la pequeña Daniela, salidas con amigas y ahora se ha ido de viaje con ellas a Nueva York.

Hace solo unos meses que la actriz visitó la ciudad y le llovieron las críticas por los modelitos que guardó en su maleta. A sus 'haters' les llamó mucho la atención que la protagonista de Velvet escogiera unos looks tan sofisticados para hacer turismo: abrigos de pelo y tacones XXL, un look que nada tiene que ver con el de chanclas y riñonera al que estamos acostumbrados en España.

Pero Nueva York no es España y Paula no es una turista más. Eso sí, parece que aprendió la lección porque esta vez sus looks son más sencillos y similares al común de los mortales. En las imágenes que ha compartido en las redes sociales la actriz se ha bajado de los tacones y luce unas zapatillas blancas, pero no ha renunciado a un bolso de precio prohibitivo de Gucci.

¿Qué opinarán ahora sus 'haters' sobre sus sencillas zapatillas blancas? ¿Le pondrán pegas a su sombrero? Nunca llueve a gusto de todos y Paula lo sabe.