¡Cuidado! Tu bolso puede ser un problema para tu salud

Los ves por la calle tan a menudo que ya no te sorprende. Los bolsos ´oversize´ están a la orden del día y muchas mujeres ya no saben vivir sin ellos. Estos accesorios de gran tamaño son más cómodos que los pequeños ya que en ellos puedes meter todo lo imprescindible y más, pero por esa misma razón pueden convertirse en un peligro para la salud.

Algo tan habitual como llevar un bolso lleno con cosas impensables, aunque no sea de gran tamaño, puede convertirse en un problema para las mujeres ya que altera su postura al caminar al intentar compensar de forma natural el peso. Si se lleva siempre sobre el mismo hombro, los músculos de esta parte del cuerpo se alargarán y se elevarán inconscientemente provocando problemas en esta zona, en el cuello y en los brazos.

Los bolsos de mano tampoco se quedan atrás. Llevar demasiado peso en este tipo de carteras puede llegar a provocar problemas en las articulaciones del brazo o epicondiltis, más conocida como codo de tenista.

En resumen, estos es lo que podría pasarte si llevas a menudo un bolso muy lleno.



Dolor en el cuello, hombros y espalda.

Desviación de la columna vertebral en el lado donde se lleva la cartera como consecuencia de intentar compensar el peso.

Desgarro e inflamación en los músculos y tendones del hombro, causando dolor e impotencia funcional.

Lumbalgia o dolor en la zona baja de la espalda, provocado por un sobreesfuerzo físico y por malas posturas.

Epicondilitis o problemas en las articulaciones del brazo si se trata de bolsos de mano.

Los bolsos muy pesados pueden causar inflamación en el trapecio. Getty Images

¿Cómo llevar el bolso de forma correcta?

Los expertos recomiendan que este accesorio no debe sobrepasar el 5% del peso de la persona que lo usa. Pero como ya no es sólo cuestión de tamaño y peso, sino también de su uso, estas son algunas de las pautas que debes seguir si quieres que tu bolso no te provoque lesiones.