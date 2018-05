Spike Lee lleva a Cannes su ira hacia Trump

| La América resistente a Donald Trump desembarcó este martes en Cannes encarnada en Spike Lee. El veterano cineasta cargó duramente contra el presidente, tras presentar "BlacKKKlansman", un filme mordaz que lo compara con el Ku Klux Klan.

De regreso al Festival de Cannes después de 27 años, Lee inició una rueda de prensa lanzando una diatriba plagada de insultos contra Trump.

"Tenemos que despertar, no podemos estar callados. No es un problema negro, blanco o marrón. Todos vivimos en este planeta, y este tipo en la Casa Blanca tiene el código nuclear", dijo Lee, en una de las frases menos duras de su discurso, tras el que se disculpó por un lenguaje cargado de insultos. Su película, dijo, es una "llamada de atención" sobre lo que está sucediendo, sobre las mentiras proclamadas como verdades. "No me importa lo que digan los críticos ni nadie más, sé que estamos en el lado correcto de la historia con esta película", agregó.