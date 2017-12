Bob Dylan, Lady Gaga o Pearl Jam, "conciertazos" de 2018

| Bob Dylan, Arcade Fire, Bruno Mars, Pearl Jam, Iron Maiden, Pablo Alborán, Vetusta Morla... Los escenarios y los bolsillos españoles se preparan para un año de vértigo tras dejar atrás un lustro de "IVAzo" y, con mejores márgenes de puja en Europa, poder atraer a más estrellas mundiales como Lady Gaga. Se notará en un calendario que cogerá color desde principios de año con ella (14 y 16 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona).

La gira que acaparará más miradas de marzo será la de Bob Dylan por Salamanca (día 24, Multiusos Sánchez Paraíso) y por dos espacios a la medida de su leyenda, el Auditorio Nacional de Madrid (días 26, 27 y 28) y el Liceu de Barcelona (30 y 31).

Con el mes de junio llega Bruno Mars en formato de estadio: el 20 actuará en el Olimpic Lluis Companys de la ciudad condal y el 22 inaugurará el Wanda Metropolitano de la capital como sede para conciertos. Allí actuará también el grupo británico Iron Maiden en un único "show" en España como parte de su gira "Legacy of the beast" el 14 de julio.

Pero para esperados, los conciertos de Pearl Jam en España (hacía 18 años que no actuaban en Barcelona y 11 en Madrid). Tocarán el 10 de julio en el Palau Sant Jordi y el 12 en el festival Mad Cool, que además ha confirmado a Depeche Mode, Queens of The Stone Age y Massive Attack.

Las estrellas españolas no estarán paradas, entre ellas destacan las actuaciones de Vetusta Morla arrancará "tour" el 28 de abril en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, con paradas en lugares como Valencia (1 de junio, Ciudad de las Artes y las Ciencias), Madrid (23 de junio, Explanada Exterior de la Caja Mágica) y Bilbao (Explanada del Museo Guggenheim). El "Prometo" de Pablo Alborán levantará el telón en Málaga el 18 de mayo.

El renacido formato "OT" ofrecerá dos únicos conciertos en el Palau Sant Jordi el 3 de marzo y en el Palacio Vistalegre de la capital española el 16