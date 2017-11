Una actriz denuncia que la violó un actor de "Gossip girl"

| La actriz Kristina Cohen aseguró ayer que fue violada hace tres años por Ed Westwick, conocido por la serie "Gossip Girl", una denuncia que fue desmentida de pleno por el actor a través de un comunicado. "No conozco a esta mujer. Nunca me he sobrepasado de ninguna manera con ninguna mujer. Desde luego, no he violado a nadie", apuntó el intérprete. Cohen, en una publicación en su Facebook personal, indicó que la supuesta violación tuvo lugar cuando se encontraba como invitada en la casa del actor, invitada por un productor amigo suyo.