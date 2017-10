Una pintora acusa a Polanski de abusos cuando tenía 10 años

La pintora y fotógrafa estadounidense Marianne Barnard aseguró que el director Roman Polanski abusó de ella cuando tenía 10 años, una acusación similar a la que hicieron otras cuatro mujeres contra el cineasta, según publicaron ayer los medios británicos. Barnard relató a "The Sun" que Polanski abusó sexualmente de ella en 1975, en un supuesto incidente durante una sesión de fotografías en una playa de California en la que el director le pidió que posara desnuda.

"Al principio pensaba que solamente iba a ir a la playa con mi madre. Estuvimos allí un rato nosotras solas y entonces llegó él. Ella me explicó que ese hombre quería sacarme fotos con un abrigo de piel", relató la artista.

"En cierto momento me di cuenta de que mi madre se había ido. No sé a dónde fue y no me di cuenta de que se iba, pero ya no estaba allí. Entonces él abusó de mí", confesó.

La pintora admitió que se sentía "ante un enorme conflicto por haber mantenido el silencio todo este tiempo" mientras "todas esas mujeres están dando un paso al frente de manera tan valiente". "Pensé para mí misma que no podía, en buena conciencia, saber lo que sabía, haber pasado por lo que había pasado, y no revelarlo", afirmó.