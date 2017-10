Muere el cantante Gord Downie

| El cantante canadiense, vocalista del grupo The Tragically Hip, murió a los 53 años de edad debido a un tumor en el cerebro que le fue diagnosticado en 2016. Downie fue diagnosticado con un cáncer cerebral terminal en 2016 y desde entonces Downie y The Tragically Hip aceleraron su trabajo, tanto musical como socialmente. En junio de ese año, The Hip, como son conocidos popularmente, publicó su decimotercer álbum, "Man Machine Poem". A pesar del diagnóstico y el tratamiento que recibió, Gord Downie mantuvo una gira de conciertos por todo el país que se prolongó todo el verano de 2016.