Dimite el presidente de Amazon Studios

| El presidente de Amazon Studios, Roy Price, renunció ayer a su puesto tras las revelaciones de acoso sexual que surgieron la semana pasada en su contra y que llevaron a Amazon a suspenderle temporalmente de sus funciones. El diario "Los Angeles Times", citando a un portavoz de Amazon, informó de la dimisión de Price, que de momento será reemplazado en sus funciones por Albert Cheng. La renuncia de Price llega después de que el portal especializado "The Hollywood Reporter" publicara una entrevista con Isa Dick Hackett, que ha trabajado como productora en las series "The Man in the High Castle" y "Philip K. Dick's Electric Dreams" en que le acusaba de acoso.