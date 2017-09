El hito de Fito: veinte años con los Fitipaldis

Fito & Fitipaldis, una de las bandas de mayor pujanza en España, cumple en 2018 dos décadas de existencia que celebrará con una gira de veinte únicas fechas con invitados ilustres para tocar sus grandes clásicos, aunque su líder dice que desconoce aún cómo se cocina un éxito.

"Todavía no sé cómo se hacen las canciones. No sé por qué te enamoras de una frase, de una melodía, de un compás o de un instrumento y tiras para adelante", asegura Fito Cabrales en una charla celebrada ayer en Madrid. Así las cosas, la oportunidad de su nuevo tour no podía ser mejor. "Estaba en casa intentando hacer disco nuevo y no me salía nada interesante", relata este músico "nada metódico" ante la necesidad de dar continuidad a "Huyendo conmigo de mí" (2014), su último álbum hasta la fecha.

Alguien le recordó entonces la redonda efeméride que el próximo año cumplirá "A puerta cerrada" (1998), con el que empezó a dar salida a las canciones que no cabían en el tono de su anterior grupo, Platero y Tú. Pensando en formas de celebrarlo, surgió "esta excusa perfecta" para salir de gira y, de paso, del agujero creativo.

Con Muchachito como telonero, será el 10 de marzo cuando abran fuego en el Palacio de Deportes de Santander. Después viajarán a Zaragoza (21 de abril, Pabellón Príncipe Felipe), Valencia (5 de mayo, plaza de toros), Valladolid (18 de mayo, Patio Feria de Valladolid) y Pamplona (19 de mayo, Universidad Pública de Navarra).

Por el momento se han confirmado otras cuatro fechas más: Málaga (26 de mayo, Auditorio Cortijo Torres), Madrid (2 de junio, WiZink Center), Murcia (8 de junio, plaza de toros) y Sevilla (23 de junio, Estadio Olímpico).

"Soldadito marinero", "La casa por el tejado", "Antes de que cuente diez", "Por la boca vive el pez", "Me equivocaría otra vez"... Todas las canciones que sonarán en esos encuentros musicales se condensarán en una caja especial que Warner pondrá en la calle el 10 de noviembre y que incluirá dos DVD, uno con una entrevista con Iñaki López y otro con todos sus videoclips.

Se incorporará asimismo un CD con colaboraciones trabadas por Fito & Fitipaldis, muchas de las cuales podrían repetirse durante la gira, como las de M Clan, El Drogas, Ariel Rot, Leiva, Loquillo y los Trogloditas, Andrés Calamaro o Extrechinato y Tú, fusión efímera llevada a cabo con Extremoduro.

Solo un año después de grabar su disco conjunto, "Poesía básica" (2001), Cabrales ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que abandonaba Platero y Tú, fundamentalmente por disensiones estilísticas. "No podía arrastrar a otras tres personas a mi visión personal de lo que tiene que ser mi música", argumenta sobre aquella decisión que no recuerda ahora como "algo doloroso" y que le dio vía libre para dedicarse plenamente a sus Fitipaldis. Con todo, asegura que aún se reconoce en los discos de su primer grupo. "Me siguen llevando a sitios muy cercanos de mi corazón, pero son como fotos de la primera comunión. Ese Fito ya no existe, murió", declara.