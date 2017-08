Luis Rodríguez: "Si supiéramos la fórmula para tener éxito la venderíamos muy cara"

Desde su creación en 2012, León Benavente ha subido como la espuma. El grupo encabezado por el vigués Abraham Boba se ha situado, con cinco trabajos discográficos, como uno de los referentes del indie español más destacados. El guitarrista de la formación, Luis Rodríguez, se atreve a contestar algunas preguntas sobre el auge de su banda y sobre el panorama musical en general.

-¿Cómo han conseguido estar durante 5 años en lo más alto del indie español?

-Si supiéramos cómo se hace probablemente no nos estaríamos dedicando a esto, sino a vender la fórmula muy cara. Fue una cosa que nos llegó tras muchos años de experiencia personal y musical por parte de cada uno de nosotros. También hay un punto azaroso de encontrarnos los cuatro y hacer una música con una gran acogida y la posibilidad de hacer giras. No sé cuál es la fórmula. Hacemos música que nos gusta honestamente y tratamos de hacerla de calidad según nuestro criterio.

-¿Cómo ven el panorama indie en España?

-Hablar de indie hoy en día, un término tan amplio, no sé si tiene demasiado sentido. Ese territorio indie que se define como contraposición al mainstream creo que goza de muy buena salud. Cada vez hay más propuestas de mayor calidad, vivimos en un momento en el que hay muchos festivales. Hay gente que dice que es una burbuja, que explotará, yo creo que es bueno. Eso significa que hay competencia, y la competencia siempre es sana para que los festivales sean de calidad tanto respecto al público como a los músicos. Ir a trabajar a sitios en condiciones siempre es de agradecer. Esto, más lo que comentaba de los grupos haciendo buena música, hace que tengamos una escena envidiable.

-¿Qué piensan del fenómenodel trap

-Gracias a mi novia, que es más joven, estoy un poco al día de todo esto. Imagino que es como todo. Habrá propuestas mejores y otras que no, como con el indie o el rock. Empecé a escuchar a Pxxr Gvng muy al principio y a Yung Beef y fue mi bautismo con el trap. Después está La Zowi o Bad Gyal, que también las conozco por mi novia. Hay otras propuestas que sin ser puramente trap me gustan, como Bejo. ¿Y por qué no? No vamos a caer en la tendencia de ser el típico abuelo cebolleta que dice que lo suyo es mejor y todo lo que viene es una mierda. Es otra forma de expresión que si se hace con corazón y honestidad no tiene por qué ser mala.

-¿Qué peso tienen las nuevas tecnologías en la música de hoy en día?

-Es muy importante. A pesar de que no somos un grupo ni muy activo ni muy ingenioso en las redes, fue una vía con la que la industria no contaba demasiado y al final tuvo que ceder. Hay artistas que su éxito se basa solo en el impacto que tuvo en las redes. Es un arma bastante democrática y está bien que no tengas que pasar por una discográfica o estar sometido a los cánones tradicionales de la industria para mostrar tu música. Tres de sus componentes tocan con Nacho Vegas, un cantautor de lo más reconocido. Eso hace que tengan una percepción de la industria musical mucho más realista.

-¿Cuál es la clave del triunfo?

-Volviendo a lo de antes: si la supiese no estaría dando esta entrevista ahora. No lo sé, son muchísimos facotres. Desde como sea tu propuesta puramente musical y lo que tu ofreces, el momento en el que lo ofreces, etcétera. La variable que sí podemos controlar los músicos es hacerlo de forma honesta. El resto está fuera de nuestro control. Lo que está claro es que hay que hacer la música de corazón.

-Si tuvieran que aconsejar a bandas emergentes, ¿qué les dirían?

-Me siento un poco abuelo dando consejos... Que disfruten. Que la música se trata de sentir. Tratar de que aquello que les conmueve llegue al público. Pero sobre todo hay que ser sincero y honesto con uno mismo.

-¿Qué peso tienen hoy en día las majors en la industria?

-Eso fue en el primer disco, ahora estamos con Warner. Lo de las majors depende mucho de lo que negocies. Si vas a negociar y prefieres que influyan en tu parte creativa, pues tendrán mucho peso. En nuestro caso es todo lo contrario. Con 42 años que tengo, llevo tocando 22 años y sé hacer bien mi oficio. Lo bueno que tienen es que te pueden llevar un poco más allá.

- ¿Es el momento del do it youself ?

-No sé si es el momento para hacer algo. Es relativo al estado del artista. Está claro que ahora mismo cualquiera puede plasmar sus ideas artísticas mucho más fácil que hace 20 años. Depende del momento en que estés. Si quieres hacerlo tú solo es factible perfectamente. Soy muy enemigo de las fórmulas y los dogmas en la música, porque es muy variable. Me cuesta mucho dar consejos tan categóricos. En su tercer disco 2 , León Benavente se consolida en el estrellato. ¿Se puede predecir si un disco va destacar? Es muy frágil. Lo único que puedes hacer es quedarte contento contigo mismo. Lo que vaya a pasar a partir de ahí es una sensación de vértigo importante, porque hay mucho dinero y esfuerzo invertido. Está claro que si haces un disco de mierda es muy probable que no te vaya a escuchar ni Dios.

-¿Cómo ha sido su aceptación?

-Muy buena. Hemos hecho como Nacho Vegas, que siempre saca un disco y a mitad de gira saca los "hermanos pequeños de los discos", que sirven para reactivar la gira e incorporar temas nuevos para no estar siempre con el mismo repertorio. También te permite experimentar un poco, no es como un LP. Con En la selva estamos encantados, la gente los reconoce, tocamos un tema o dos en los directos.

-¿Qué planes de futuro tiene León Benavente?

-Tenemos prevista una pequeña gira por México y Latinoamérica. La idea es terminar la gira en diciembre y hasta diciembre ir preparando ensayos para ponernos a grabar el nuevo disco de Nacho Vegas y arrancar la gira. Como se puede comprobar vivimos de gira en gira, aquí no hay descansos. También vaciarnos de todo para pensar en el próximo disco de León Benavente. Parar, vaciarse, descansar y atacar de nuevo con todas las energías renovadas.