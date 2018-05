Eurovisión 2018: estas son las canciones de la gran final

Por si no te has enterado, el sábado 12 de mayo se celebra en Lisboa la final de Eurovisión 2018. Son 26 los países que finalmente estarán presentes en el escenario del Altice Arena. Entre todos ellos, Amaia y Alfred, los extriunfitos que con Tu Canción aspiran a dar la campanada y darle a España su tercera victoria en un concurso que no gana desde hace más de cuatro décadas.

Ambos, que acceden a la final de Eurovisión 2018 directamente sin pasar el mal trago de