Morris, Carlos Blanco y Javier Rey serán Charlín, Oubiña y Miñanco en Fariña

El actor arousano Carlos Blanco interpretará al narcotraficante gallego Laureano Oubiña, mientras que el coruñés Javier Rey encarnará a Sito Miñanco y el vigués Antonio Durán 'Morris', a Manuel Charlín --patriarca del clan--, en la serie de ficción de Atresmedia 'Fariña' que se rueda en Galicia. En una rueda de prensa se ha presentado este martes el rodaje de la serie, por el que pasarán más de 120 actores, la mayoría gallegos, que tendrá lugar en localizaciones naturales de distintos puntos de Galicia durante 26 semanas, hasta el mes de noviembre.

'Fariña', producida por Atresmedia Televisión en colaboración con la productora gallega Bambú Producciones, adapta el libro 'Fariña' de Nacho Carretero, para contar el paso del contrabando de tabaco a sustancias como la cocaína, hachís y otras. El productor Ramón Campos, también gallego, ha explicado que está prevista una primera temporada de diez episodios que abarcará el periodo desde finales de los años 70 hasta la 'Operación Nécora' a principios de los 90. "Y si gusta", según ha añadido, habrá una segunda temporada con diez capítulos desde la 'Operación Nécora' hasta la actualidad.

Será Javier Rey quien (Sito Miñanco) protagonizará esta serie, que cuenta con actores como Tamar Novas (Roque, amigo de Sito), Marta Larralde (esposa y madre de las hijas de Miñanco), Celso Bugallo (padre del narco), Mela Casal (madre del narco), Antonio Durán 'Morris' (Manuel Charlín), Xosé A. Touriñán (Paquito Charlín), Carlos Blanco (Laureano Oubiña), Eva Fernández (Esther Lago) y Tristán Ulloa (sargento de la Guardia Civil).

"Los gallegos asumían una época donde iban a comprar el tabaco de batea y asumían que ahí no pasaba nada y se movían muchos millones de pesetas", según ha comentado Ramón Campos al rememorar cuando leyó el libro en el que se basa la serie. "No éramos conscientes de lo que se estaban germinando", ha apostillado.

En este sentido, el actor Tristán Ulloa, que encarna al antagonista de los narcotraficantes, un guardia civil que los narcos no logran corromper, ha afirmado que "era un modo de vida" el de los contrabandistas en la época que cuenta 'Fariña'. "Estaba muy normalizado y establecido", ha lamentado.



Campaban a sus anchas

Ulloa, que ha bromeado en la presentación que había "pasado la prueba del RH gallego" para formar parte del elenco de actores de la serie, ha recordado que es "gallego de adopción" porque pasó su adolescencia en los años 80 en Vigo. Así, ha resaltado la "obscenidad con la que esta gente campaba a sus anchas".

"Me encanta asumir riesgos", ha resaltado Tristán Ulloa, para asegurar que la historia que ruedan "no va a dejar indiferente". Además, ha considerado que aborda "un tema que necesitaba ser contado".

En esta línea, Carlos Blanco, que ha recordado que perdió un hermano por la droga, ha afirmado que él lo tiene "más fácil" que otros actores porque "de Oubiña hay mucho material" para configurar su personaje. "Me tocó el gordo", ha admitido, para considerar que 'Fariña' representa "una apuesta valentísima" por parte de Atresmedia "por meterse en este tema espinoso".

Mientras, Javier Rey ha apuntado que "se vive muy intensamente el rodaje" y ha asegurado que están "muy enchufados" con esta historia. "No se ha hecho hasta ahora una cosa así", ha valorado. "Los actores gallegos somos cojonudos, habéis hecho muy bien eligiendo", ha bromeado 'Morris', quien ha sentenciado que esta serie representa "una gran apuesta".



Asesoramiento

Si bien los productores han admitido que hubo contacto por parte de algunos actores con los personajes reales de la serie, han preferido no entrar en detalles. "No he tenido contacto con los encarnados", ha explicado Ramón Campos para limitarse a señalar que "parte del reparto ha hecho sus contactos".

No obstante, ha asegurado que el equipo ha hablado con un exnarco que estuvo en prisión que les "ayudó a entender cómo se veía a los narcos a Oubiña, Charlín, Sito Miñanco..." con el fin de contarlo "desde el guión".

"Hemos hecho la adaptación de un libro y no nos hemos salido de ese libro, salvo en situaciones para dar más coherencia dramática", ha explicado la productora Sonia Martínez. Mientras, el director de la serie, Carlos Sedes, tras cinco días de grabación en Galicia, ha comentado que supone "un auténtico placer volver" a su tierra y "trabajar con actores gallegos". Además ha hecho hincapié en el "tema del acento" en 'Fariña'.

También han explicado que han recibido asesoramiento de la Guardia Civil y Aduanas, entre otros cuerpos de seguridad que operaban en la época que narra la serie. "Es una historia de personajes", ha sentenciado Campos, para concluir que "nuestros narcos no son de metralleta, nuestros narcos juegan al dominó". "Era gente del pueblo, que tomaba las copas al lado de los otros", ha apostillado.