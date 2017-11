Condenada en Vigo por rociar con gasolina a varias personas en un banco para atracar

Todo quedó en un susto. Pero María C. creó hace años una situación de gran riesgo en una entidad bancaria de Redondela tras rociar con gasolina a varios trabajadores y clientes que estaban en la sucursal, exhibiendo un mechero, con la intención de cometer un atraco. No logró robar nada y escapó de allí. Nadie resultó herido. Ayer estaba señalado el juicio, en el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo, pero ya no fue preciso celebrarlo: la mujer asumió la autoría de un delito de intento de robo con intimidación, aceptando un año y nueve meses de cárcel. La juez le suspendió el ingreso en prisión condicionado a que no vuelva a delinquir en los próximos tres años.

Ocurrió en el verano de 2013. El 30 de agosto. María entró en la entidad, ubicada en la avenida de Vigo, y sacó del bolso una botella llena de gasolina. Roció con el líquido a tres trabajadores y a varios clientes. Y a continuación sacó otro bote, echó más combustible por el suelo y mostró un mechero. "Abrir cajas, prender fuego", gritó amenazante.

Las cajas con el dinero, sin embargo, no se llegaron a abrir. Y ante esta situación, la mujer optó por escapar de allí. En su fuga dejó atrás un gorro, un mono blanco y unos guantes que acabarían convirtiéndose en pruebas contra ella en el proceso judicial que se abrió. Los agentes que acudieron a la sucursal tras recibirse la alerta de este robo frustrado también recuperaron los recipientes en los que la ahora condenada llevaba la gasolina. La sentencia contra ella ya es firme.