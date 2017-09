Orden de búsqueda para un maltratador reincidente que no acudió al juicio en Vigo

La magistrada de Penal 3 de Vigo dictó ayer orden de búsqueda para un maltratador multireincidente que no se presentó al juicio por agredir a su última pareja en el portal del domicilio familiar en julio del año pasado. Samuel M. C. tiene antecedentes por delitos de lesiones y violencia doméstica y de género, por eso la . Fue denunciado por varias parejas anteriores y tuvo varias órdenes de alejamiento de su propia madre, asesinado por otro hermano en su domicilio de la calle Zaragoza de Vigo en noviembre de 2016. El homicida, que tras matar a su madre aseguró que había matado al "demonio", se quitó la vida en prisión sin llegar a celebrarse el juicio.

La ausencia de Samuel obligó a suspender la vista oral prevista y, a petición de la acusación, decretó una orden de búsqueda para que la Policía proceda a su detención en cuanto lo localicen. Y es que los agentes enviados al domicilio de Samuel no han logrado localizarle. Su expareja y víctima, manifestó ayer que el hombre apenas sale más que para visitar a su padre, pero que cuando llama la Policía probablemente está dentro pero no les abre la puerta. Tampoco tiene noticias suyas la abogada de oficio que defiende sus intereses y que no ha conseguido hablar con él. El teléfono que tenia, parece que ha sido dado de baja.

Los hechos que le llevan a juicio, una vez más acusado de maltrato, tuvieron lugar el 10 de julio de 2016. Sobre las 17.25 horas, según el escrito de acusación de la Fiscalía, inició un discusión con su pareja en el portal de su domicilio y "guiado con el ánimo de menoscabar su integridad corporal, le propinó un fuerte manotazo en la mano derecha para, a continuación, tirarle de los pelos y empujarla". La fiscal le acusa de un delito de maltrato en el ámbito doméstico con la agravante de multireincidencia y solicita 13 meses de prisión y orden de alejamiento para que no pueda acercarse ni comunicarse con la víctima durante dos años y medio. Una condena que, de haber acudido a juicio, podría haberse rebajado en caso de conformidad.