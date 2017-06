El fiscal de Menores investiga las causas del suicidio de una niña de 13 años en Ourense

La trágica muerte de una niña de 13 años, que se precipitó ayer desde la terraza de la Facultad de Empresariales y Turismo, en el campus de Ourense, está bajo investigación. La Policía Nacional recaba desde ayer las versiones de compañeros, profesores y el entorno familiar de la fallecida para aclarar las causas del suceso. Los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría remitirán al juzgado un atestado con sus conclusiones. El fiscal de Menores, José Manuel Ucha, confirmó a este periódico que abrirá una investigación para determinar si la niña sufrió alguna situación de desprotección o si pudo existir negligencia.

Las fuentes consultadas afirman que no constan denuncias en la comisaría provincial sobre una situación de acoso escolar, ni tampoco en el servicio de inspección de la Xunta. Pero se averigua si la menor sufría problemas de convivencia con amigos. Según una de las versiones que se apuntaban ayer, el grupo de afines se había ido reduciendo con el paso del tiempo por supuestas "envidias" hacia la menor, que a sus 13 años tenía un expediente brillante.

Buena estudiante

La chica, adoptada y de origen chino, residía en la ciudad con sus padres. Era una buena estudiante y "muy sensible". Según otra de las versiones, en el grupo con el que se relacionaba la menor se había producido el distanciamiento de uno de sus miembros, provocando que los restantes se responsabilizaran de ese hecho, los unos a los otros. Supuestamente, la menor empezó a sentirse culpable y apesadumbrada.

El terrible suceso, que ha causado una gran consternación en la ciudad, ocurrió ayer a las 14.20 horas, después de que la adolescente saliera de clase en el instituto de As Lagoas de Ourense, donde estaba matriculada. El centro escolar hizo público un comunicado horas después: "A dirección do IES As Lagoas e toda a comunidade educativa, unha vez coñeceu o falecemento dunha alumna do noso Instituto, expresa a súa profunda dor e trasmite as condolencias á familia", dice la nota, firmada por el director, Carlos Varela.

La menor subió por la escalera de incendios hasta la parte superior del edificio Xurídico-Empresarial -en el área de Empresariales, situado en la zona de ampliación del campus ourensano. Se precipitó desde una altura de un quinto piso. En la terraza encontraron su mochila, con varios cuadernos. En algunos papeles había dibujos sobre suicidios, según indicaron fuentes de la investigación. Es una posibilidad que ya había manifestado, añaden las mismas voces. Hace 4 meses llegó a autolesionarse, causándose unos cortes. Los agentes recogieron una nota en el suelo de la cubierta. En ella no menciona una situación de acoso escolar. Se despedía de sus padres.