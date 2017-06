El acusado de violar a una mujer en un tramo del Camino declara que no la "tocó"

Un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en una zona boscosa próxima al Camino de Santiago declaró ayer en el juicio que no la "tocó" y que no tuvo "ninguna relación" con ella. "Yo no soy de esos", reiteró. La Audiencia Provincial de A Coruña acogió ayer la vista contra dos hombres -uno de ellos juzgado en rebeldía- para quienes la Fiscalía solicita penas que suman más de 28 años de prisión. La víctima, una mujer estadouniense, declaró que ambos hombres se dirigieron a ella cuando estaba en su tienda de campaña y, como no entendió lo que decían, les abrió. Tras una discusión entre ambos, empezaron a "levantarle la camiseta" y a tirarle del sujetador . "Estaba luchando por mi vida. Había un hombre a cada lado. No sé quién me tocaba. Lo que sentía era dolor", asegura la víctima, que reconoce que sufrió penetraciones con las manos, aunque desconoce cuál de los dos.