Jenny Moix se dejó acompañar por un mono de peluche, que representó a la mente durante su conferencia, e invitó al público a realizar tres ejercicios para conectar con la mente. La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona detalló que se trata de ejercicios que realiza también con sus alumnos de Psicología y que sirven para aprender a "desconectar". Se trata, en definitiva, de experimentar la dualidad, de percibir la existencia de la mente y el "yo". "La esencia del libro es: obsérvame mucho; créeme poco", sentenció.

La psicóloga invitó también al público a descubrir su "sabio interior". "Además del mono, todos tenemos una parte sabia, que aparece cuando estamos tranquilos. Lo que ocurre es que el mono habla tanto que no sabemos dónde está", dijo.

Sin embargo, hay formas para fortalecer ese "sabio interior" y una de ellas es tener presentes lo que Moix calificó de "seis verdades esenciales": nada es tan importante; es imposible gustar a todo el mundo; si me equivoco, me perdono; si perdono al otro me regalo paz; valoro las pequeñas cosas de cada día, y cuido la conexión con mis ilusiones.

Como técnicas para distanciarnos de los pensamientos, la especialista propuso poner etiquetas a los pensamientos que asaltan la mente mientras se realiza un ejercicio tan sencillo como concentrarse en la respiración porque esto ayuda a identificarlos después en el día a día; la meditación, y lo que hoy está más en boga, el mindfulness, que consiste en estar presente con los cinco sentidos. "Lo que ocurre muchas veces es que estamos en un sitio pero nuestra mente está en otro", afirmó. Y precisamente esta idea es la que sirve de subtítulo al libro: "Mi mente sin mí. Lo único que falta en tu vida eres tú".