La productora Chelo Loureiro afirma en Vigo que el cine es "un arte colectivo"

La productora Chelo Loureiro recibió ayer la mención honorífica del Festival Primavera do Cine de Vigo durante la gala de inauguración de su séptima edición, celebrada en un Auditorio do Concello abarrotado de público y que presentó Carlos Veleiro. La homenajeada se mostró sorprendida y encantada por esta distinción, que reconoce no solo su trayectoria profesional en el cine, sino su compromiso por visibilizar a las mujeres en el medio audiovisual, tanto delante como detrás de las cámaras. Como ya sucedió en los Mestre Mateo, la gala do Primavera do Cine se llenó de abanicos rojos con el hastag #Máis mulleres.

Loureiro, fundadora y directora de Abano Producións, y ganadora de un Goya por el cortometraje de animación "Decorado", dirigido por Alberto Vázquez, definió el cine como "un arte colectivo", por lo que para ella, "cada premio individual es un reconocimiento colectivo" y añadió que tiene "la inmensa suerte" de trabajar en algo, el cine, que es su pasión.

La directora de arte Marta Villar fue la encargada de entregarle el premio durante la inauguración oficial del certamen, que contó con la participación del concejal de Cultura, Cayetano Rodríguez; el director del festival, Juan de Castro, y la directora del Instituto Camoes de Vigo, Carla Amado. El responsable de Cultura destacó que el Primavera do Cine es un certamen "único y con señas de identidad muy marcadas", mientras que Amado destacó el esfuerzo por traer títulos lusófonos que hace cada año.

El clásico del cine documental brasileño "Cabra, marcado para morir", de Eduardo Coutinho, fue el largometraje elegido para abrir esta séptima edición, en la que Brasil es el país invitado. En esta cinta, su director lleva a la gran pantalla las Ligas Campesinas del norte de Brasil, contrarias a la reforma agraria.

Ecuador del festival

En el ecuador de su programa, el Primavera do Cine proyectará hoy en el Auditorio do Concello dos largometrajes lusófonos de carácter reivindicativo: "O dedo na ferida", de Silvio Tendler (20.00 horas), que habla sobre el fin del estado del bienestar, y "Aquarius 'Dona Clara'", de Kleber Mendoça (22.00 h.), protagonizada por Sonia Braga y que narra la resistencia de una mujer para abandonar su hogar. Asimismo, en el apartado de cortos gallegos podrán verse, en este mismo espacio, "Aysha", de Julián Merino, una de las grandes triunfadoras de la última edición de Curtocircuito, y "The App", que arrasó en el festival de cortometrajes de Talavera de la Reina, donde obtuvo, entre otros, los premios al mejor corto nacional y al mejor guion.

Asimismo, a las 18.00 horas en el Instituto Camoes se exhibirán "The Neverending Wall", un alegado contra la violencia que generan los muros, dirigido por Silvia Carpizo; "É preciso que eu diminua", videoclip de Pedro Serrazina, y "Sorpresa", de Paulo Patricio, que aborda el cáncer infantil a través de una sincera conversación entre madre e hija.

Los siguientes pases en el Camoes estarán dedicados a cortometrajes lusófonos. En la primera sesión, que comenzará a las 19.30 horas se exhibirán los títulos "O forasteiro", de Diogo Cronemberg, y "Flores", de Vado Vergara y Henrique Bruch. En el segundo pase (21.00 horas) podrán verse "O vestido de Myriam", de Lucas H. Rossi, y "Mae querida", de Joao Silva.