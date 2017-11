Científicos gallegos preparan vacuna contra una de las infecciones más letales en niños

En España, la causa más frecuente de infección respiratoria en niños y motivo más recurrente para su hospitalización en invierno lleva el nombre de virus respiratorio sincitial (VRS), causante de bronquiolitis en bebés y niños de hasta 5 años de edad. En el mundo, es "la segunda causa global de muerte en la infancia", aunque "nosotros -explica el jefe de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Francisco Martinón- tenemos buenos recursos y no consentimos que el paciente fallezca, lo que no significa que no sea grave". No obstante, para frenar su letalidad y su acción entre los más pequeños, el equipo de Martinón y Antonio Salas trabaja en el desarrollo de vacunas así como de fármacos antivirales y antiinfecciosos contra este virus, todos ellos en fases precoces todavía. Además, acaban de descubrir la importancia de la genética en el desarrollo de la dolencia.

Para entender la importancia de esta enfermedad, Martinón explica a FARO que el VRS es el responsable en este momento, de que "todas las plantas de hospitalización de España se estén llenando de niños con infección por el virus respiratorio sincivial. Es un virus estacional que actúa, normalmente, entre octubre-noviembre y febrero-marzo".

De momento, no hay ningún tratamiento específico para esta infección por lo que diferentes grupos en varios puntos del mundo luchan por desarrollar una vacuna contra este virus. Los tratamientos, hasta ahora, frenan los síntomas, ayudando a los pequeños a mejorar la respiración usando un gas, Heliox, que se aplica a través de mascarilla. De momento, el hospital compostelano es el único de Galicia en aplicarlo, según explica Martinón, y uno de los pocos de España y el mundo.

Hallazgo sorprendente

Pero el combate contra este virus acaba de dar un paso decisivo. El grupo de Pediatría de Martinón ha realizado un hallazgo sorprendente junto al grupo de Antonio Salas, coordinador de GenPoB (Genética de Poblaciones en Biomedicina) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (Idis), además de profesor en la Facultad de Medicina de la universidad compostelana.

En la revista Nature Scientific Reports han publicado su estudio, que es el primero en analizar esta enfermedad estudiando el genoma completo de pacientes empleando nuevas técnicas de secuenciación del genoma humano. "En este estudio analizamos la información contenida en las secuencias del genoma", señala Antonio Salas.

"Con una tecnología muy compleja, comparamos la dotación genética y encontramos que hay unas alteraciones en ciertos genes en los niños que padecen la infección respiratoria sincitial y que no tienen el resto de niños", añadió Federico Martinón.

Sorprendementemente, identificaron genes relacionados con el proceso de infección y con la severidad de la enfermedad. También localizaron "variaciones genéticas en los receptores del gusto y el olfato, lo que es sorprendente, porque no es un virus que afecte al sistema nervioso. Es un hallazgo importante porque abre una nueva vía de pensamiento que tenemos que explorar más a fondo y nos puede dar pistas nuevas para entender la infección o para tratarla", añadió el pediatra.

"Sí sabemos -agregó- que hay otros virus que pueden utilizar esos receptores para ser más agresivos. Por ejemplo, el virus de la gripe aviar sabemos que utiliza los receptores olfatorios para ser más agresivo y atacar al cerebro. Pero no sabemos si el virus respiratorio sincitial puede hacer esto. Conocemos que los niños infectados con esta patología tienen alteraciones en esos genes. Esas alteraciones no significan que estén enfermos, sino que son distintos genéticamente a nivel de esos genes".