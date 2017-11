"Se echa de menos hacer otro tipo de papeles"

"Trabajo con una cierta continuidad pero por encima de los 65 la situación se complica mientras que en el otro lado ves que otros compañeros cogen peso en la industria a medida que pasa el tiempo", afirma la actirz Mabel Rivera. Por ello, desde la vicepresidencia de la AAAG también se vuelca en la comisión de Igualdade. "Cuando vas por un camino de reivindicación no sabes qué es lo que podrás conseguir pero ves derechos que son amenazados y si no intentamos hacer cosas para cambiarlo la situación podría empeorar", manifiesta. Agradece el apoyo en esta lucha de compañeros varones y hace especial hincapié en el peso de los papeles. "Echo de menos una mayor presencia de las mujeres y también el tipo de trabajo que realizamos, siempre subordinado a la presencia masculina, de poca entidad, no siempre se pueden rechazar los papeles porque estamos hablando de un trabajo pero sí que se puede intentar que las cosas cambien", recalca. "Querría hacer trabajos que me comprometan en lo artístico y también lo personal, no reducirnos a las mujeres a un mero bulto, a una presencia al lado de un hombre. Las mujeres somos personas activas en la sociedad, también las mayores, no solo estamos para cuidar y tenemos muchas cosas que aportar, podría haber proyectos interesantísimos porque hay muchas historias, anónimas y también de mujeres singulares, pendientes de contar".