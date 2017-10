El Colegio Los Sauces Pontevedra celebra el segundo Torneo de Ajedrez escolar

El Colegio Residencial Escolar Los Sauces Pontevedra acogerá hoy, entre las 10.30 y las 20.00 horas, el II Torneo Escolar "Colegio Los Sauces", perteneciente al circuito gallego de promoción. El torneo está organizado en colaboración con la Escola Xadrez de Pontevedra y la Federación Galega de Xadrez. Se ha previsto un máximo de 200 participantes con un sistema de inscripción solidario: un kilo de alimentos no perecederos, que se entregarán al Banco de Alimentos. Se han establecido cuatro categorías de participantes: los SUB 8, nacidos en 2009 y posteriores; los SUB 10, nacidos entre 2008 y 2007; los SUB 12, nacidos entre 2006 y 2005, y los SUB 14, nacidos entre 2004 y 2003. Habrá diferentes regalos, premios y sorteos.