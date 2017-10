"Los pueblos tienen derecho a expresarse"

-Usted puso a andar el PEN Clube gallego invitado por Carlos Casares y de la mano de Xohana Torres, recientemente fallecida, ¿qué recuerdo tiene?

-Para mí fue siempre una gran mujer, una gran poeta. Unía un humanismo extraordinario y una poesía en la que me sentía reconfortado. Es una referencia vital para quien quiera ver que la palabra poética cumple unas funciones importantes.

- En un poema canta a las cosquillas de las estrellas como uno de los secretos de la noche. ¿Es inherente el secreto al ser humano?

-Todos tenemos algún secreto inconfesable; pero, en este caso, conecta con que tiene que haber misterio en la poesía. Vale la pena y, a mí, me gusta jugar con eso.

- Unas horas atrás mostraba en su Facebook una foto de la casa donde nació. ¿Hay algo de su infancia que eche de menos?

-Tengo que reconocer que no tuve una infancia feliz. No echo de menos la infancia. La he entendido como patria del ser humano cuando es agradable. Intenté que mis hijos tuviesen una infancia feliz y creo que lo conseguí. No quería que sufrieran lo que yo sufrí en determinados momentos por circunstancias de la época, por el fallecimiento de mi madre cuando era pequeño. No quise que tuvieran mis problemas a nivel musical, luchando con mi padre; a nivel ideológico, intentado abrir caminos donde no había; a nivel artístico...Creo en una infancia donde no se valore tanto el materialismo, donde haya cariño y comprensión, donde los niños no sean moneda de cambio de nada. No me gusta ver que los niños dejan de ser niños demasiado pronto. Se les empuja pronto a ser adultos y eso es un error.

- En nuestros días, escribir poesía es algo valiente, obcecado, soñador...

-No, para mí es algo necesario. Tiene valores que se acercan a la emoción, reflexión, juego, metáforas... Es un conjunto de palabras y sensaciones con los que las personas reaccionan. No es una cosa de soñadores, ridículos o cursis, sino un arma que sirve para andar por esta vida de una forma diferente. Es un modo de vida. Yo vivo en poesía, lo que significa estar más cerca de la gente. Los adultos le tienen miedo y no se acercan a ella.

- En Poemar o mar cita a Juan Kruz Igerabide. En una de sus obras ofrece un breviario donde dice: "El nacionalismo como idea está tan obsoleto como el Estado", ¿coincide?

-Lo único que puedo decir es que los pueblos tienen derecho a expresarse. Y no digo nada más.